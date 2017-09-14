تصادف پژو با تیر برق فشار قوی در «وحیدیه» حادثه ساز شد

جواد زرگر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از ظهر پنج شنبه، یک دستگاه خودرو پژو با تیر برق فشار قوی تصادف کرد، که آتش نشانان شهرداری وحیدیه، به محض اطلاع از این حادثه خود را به محل رساندند.

وی اضافه کرد: در این حادثه ۲ نفر مصدوم شده بودند، که با این سازی محل و استفاده از تجهیزات موجود، به سرعت رهاسازی شده و برای انتقال به مراکز درمانی تحویل نیروهای اورژانس شدند.

رییس واحد آتش نشانی شهرداری وحیدیه افزود: در اثر این حادثه که جاده رباط کریم به شهریار روبروی تالار ایران زمین نرسیده به سه راه وحیدیه رخ داد، خودرو پژو در اثر برخورد با تیر برق فشار قوی واژگون شد.

بر اساس این گزارش، شهر وحیدیه، در بخش مرکزی شهرستان شهریار و فاصله ۱۰ کیلومتری از شهر شهریار در غرب استان تهران واقع شده است.