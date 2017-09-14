مقانلو در راه بازگشت به تیم ملی تکواندو ایران

به گزارش خبرنگار مهر، خبرهای رسیده از فدراسیون تکواندو حکایت از بازگشت بیژن مقانلو به تیم ملی دارد. مقانلو پیش از المپیک نتایج درخشانی با تیم ملی تکواندو کشورمان کسب کرد و مسئولان فدراسیون بعد از کسب نتایج ضعیف در رقابتهای قهرمانی جهان و مرحله اول رقابتهای گرندپری به فکر استفاده دوباره از تجربیات مقانلو افتاده اند.

تیم ملی تکواندو در رقابتهای جهانی فردی فنی با جایگاه مشخص نداشت تا در مواقع لزوم بتواند مشکلات روحی، روانی تیم را مرتفع کند و به نظر می رسد مسئولان فدراسیون در تلاشند تا نظر مقانلو را برای قبول پست مدیرفنی تیم ملی جلب کنند.

مقانلو بعد از بازیهای المپیک و حذف تیم ملی از رقابتهای جام جهانی از سمت خود استعفا داد و همه بار شکست در المپیک را به تنهایی برعهده گرفت و به نوعی سرپوشی شد بر عملکرد ضعیف مدیریت فدراسیون که در مواقع شکست، ترجیح می دهند سکوت کند تا پاسخگوی افکار عمومی باشد.

باید منتظر ماند و دید آیا مردی که این روزها وقت خود را صرف برگزاری کلاسهای آموزشی در کشورهای مخنلف می کند و البته گلایه هایی هم از برخی افراد دارد که مانع از درخشش تیم ملی در المپیک شدند، آیا حاضر است با پولادگر کار کند و یا منتظر برگزاری انتخابات می شود!