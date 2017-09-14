به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل استقلال ضمن تبریک به مناسبت پیروزی و صعود پرسپولیس اظهار داشت: بازی مقابل استقلال همیشه سخت است و فردا هم این تیم برای پیروزی به میدان می‌آید و ما از این شرایط استقبال می‌کنیم.

وی به انگیزه بالای بازیکنان و توانمندی این بازیکنان اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع کار ما را برای انتخاب ۱۱ نفر سخت کرده است و هنوز به جمع‌بندی نهایی برای انتخاب نفرات نرسیده‌ایم.

سرمربی تیم پارس جنوبی جم با بیان اینکه همه بازیکنان این تیم توان لازم برای بازی مقابل استقلال را دارند، خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا حضور خود را در صدر جدول استمرار ببخشیم و امیدواریم با شکست استقلال به هدف خود برسیم.

وی با اشاره به اینکه روی نقاط ضعف و مشکلات تاکتیکی در تمرینات کار کرده‌ایم، ادامه داد: از استقلال شناخت داریم و در صورتی که بازیکنان دستورات تاکتیکی را به خوبی اجرا کنند مشکلی در این مسابقه نخواهیم داشت.

تارتار با بیان اینکه یک امتیاز به درد هیچ یک از دو تیم نمی‌خورد، افزود: استقلال برای رهایی از بحران خود دنبال پیروزی است و ما هم برایم اندن در کورس صدر جدول دنبال هر سه امتیاز هستیم.

وی خواستار حضور یک‌دست هواداران پارس جنوبی جم در ورزشگاه شد و ادامه داد: امیدواریم در همه نقاط ورزشگاه تماشاگرانی با لباس زرد را ببینیم.