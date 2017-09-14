رد درخواست اسرائیل برای دور نگه داشتن ایران از مرز سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، آمریکا و روسیه درخواست رژیم صهیونیستی برای دور نگه داشتن ایران از مرز سوریه را رد کردند.

این روزنامه نوشته است که اسرائیل از روسیه و آمریکا خواسته تا از حضور هر ایرانی یا هر شبه نظامی شیعه تحت نفوذ ایران در جنوب سوریه در نزدیکی مرز فلسطین اشغالی در هر توافق آتش بس جلوگیری کند.

اسرائیل این تقاضای خود را در مذاکرات پیش از توافق آتش بس در ماه جولای ارائه داد، اما روس ها این مسئله را نپذیرفتند.

اسرائیل می خواهد یک منطقه حائل در جنوب سوریه تشکیل شود که بین ۶۰ تا ۸۰ کیلومتر از مرز بلندی‌های جولان فاصله دارد و به سمت غرب جاده‌ای می‌رود که دمشق را به شهر السویدا در جنوب غرب سوریه وصل می‌کند.

روس‌ها تنها موافقت کردند که ایرانی‌ها و نیروهای متحد این کشور فقط ۵ کیلومتر با خطوط مرزی منطقه کاهش تنش بین دولت سوریه و معارضان فاصله داشته باشند و بیش از این به اسرائیل نزدیک نشوند. چرا که کنترل بخش شمالی بلندی‌های جولان همچنان در اختیار سوریه است و وعده روسیه به معنی دور نگه داشتن ایران فقط از مرز اصلی است.