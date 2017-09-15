خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: ورزشگاه ۲۵ هزار نفری امام رضا (ع) که توسط آستان قدس رضوی و با هزینه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان احداث شده است روز شنبه میزبان تیمهای منتخب کربلا و منتخب مشهد خواهد بود تا بازی افتتاحیه را در مستطیل سبز این ورزشگاه برگزار کنند.

اسفند ۹۵ بود که ورزشگاه مدرن امام رضا (ع) با حضور تولیت آستان قدس رضوی و مسئولان فدراسیون فوتبال افتتاح شد و از آن زمان به بعد صحبت‌های مختلفی در خصوص برگزاری بازی‌های ملی، بین المللی و لیگ برتر در این ورزشگاه مطرح بود.

حالا پس از گذشت ۶ ماه قفل این ورزشگاه باز شده و قرار است روز شنبه ۲۵ شهریور تنها استادیوم مسقف کشور میزبان ورزش دوستان باشد.

بلیت این بازی به قیمت پنج هزار تومان شده است و طبق اعلام هیئت فوتبال خراسان رضوی هیچ بلیتی در ورزشگاه فروخته نخواهد شد. قرار است روز جمعه بلیت‌های رایگانی نیز بین هواداران تیم‌های لیگ برتری پدیده و سیاه جامگان توزیع شود.

همچنین روز پنجشنبه سعید فتاحی، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر کشور آخرین بازدید خود از ورزشگاه امام رضا(ع) را انجام داد و قرار است مسئولان فدراسیون فوتبال نیز این مسابقه را از نزدیک تماشا کنند.

بازی برای ما اهمیت معنوی دارد

سرمربی تیم فوتبال منتخب کربلا بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضورش در مشهد و برگزاری مراسم مسابقه افتتاحیه ورزشگاه امام رضا (ع) گفت: کربلا و مشهد روابط خوبی با یکدیگر دارند و به همین دلیل این بازی از نظر معنوی نیز برای ما با اهمیت است.

سالم اوده بیان کرد: امیدواریم بازی افتتاحیه وزشگاه امام رضا (ع) به خوبی برگزار شود و ما نیز از حضور در مشهد و بازی در مقابل تیم منتخب این شهر خوشحالیم.

امیدواریم بازی بیادماندنی را برگزار کنیم

سرمربی تیم فوتبال منتخب مشهد نیز گفت: خوشحالیم که پس از چند ماه بالاخره بازی افتتاحیه در ورزشگاه امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.

محمد رضا مهاجری افزود: نکته حایز اهمیت این است که ورزشگاه امام رضا (ع) با حضور تیم منتخب مشهد و کربلا برگزار می‌شود و امیدواریم خاطره‌ای بیاد ماندنی در این بازی رقم بخورد.

وی تاکید کرد: به دلیل موقعیت مکانی ورزشگاه امام رضا(ع)، دیگر تماشاگران برای تماشای مسابقات فوتبال دچار مشکل نخواهند شد و مطمئنا در ورزشگاهی که به نام امام رضا(ع) نامگذاری شده شاهد بی‌اخلاقی نخواهیم بود.

رعایت تمام استانداردهای فیفا در ساخت ورزشگاه امام رضا(ع)

‌استادیوم ورزشی امام رضا(ع) یکی از مدرن‌ترین و زیباترین ورزشگاه‌های ایران است که در زمینی به مساحت ۵۷ هزار متر مربع و با ۱۱۰ هزار متر مربع فضای ورزشی و فرهنگی در سایت ۱۲ هکتاری مجموعه ورزشی آستان قدس رضوی احداث شده است.

‌علاوه بر پیست دو و میدانی و امکانات موجود در یک استادیوم فوتبال طبق استانداردهای فیفا، این ورزشگاه مجهز به ۱۰ سالن ورزشی پیشرفته، پارکینگ و امکانات فرهنگی و رفاهی دیگر از جمله آمفی تئاتر، سالن‌های سمینار، سالن غذاخوری، موزه افتخارات ورزشی آستان قدس رضوی است.‌

وجه اصلی تمایز استادیوم امام رضا(ع‌) با سایر استادیوم‌های داخل کشور در شکل‌گیری سالن‌های ورزشی با عملکردهای متنوع در فضای زیر سکوی تماشاچیان فوتبال است که به پویایی و بقاء پروژه در دراز مدت کمک شایانی می‌کند، این سالن‌ها ظرفیت پذیرش روزانه ۵ هزار ورزشکار را دارد.

سقف استادیوم امام رضا(ع) با مساحت پوشش ۱۸ هزار متر مربع به صورت کابلی کششی با چادر ضد حریق ساخته شده است.

پیست تارتان که از استانداردترین و مجهزترین پیست‌های دوومیدانی کشور با هشت خط مسابقه و قابلیت برگزاری همه مسابقات دو و میدانی دارد، از دیگر ویژگی‌های این ورزشگاه است.

همچنین زمین چمن این استادیوم مطابق با استانداردهای فیفا از ویژگی‌های همچون طبیعی بودن، گرمایش از کف و زه‌کشی جهت جذب آب برخوردار است.