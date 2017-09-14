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۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۵۲

امام جمعه قرچک:

باید بابت ذره ای کوتاهی در انجام وظایف پاسخگوی خون شهدا باشیم

باید بابت ذره ای کوتاهی در انجام وظایف پاسخگوی خون شهدا باشیم

قرچک- امام جمعه قرچک گفت: اگر ذره ای در انجام وظایف خود کوتاهی کنیم، باید پاسخگوی خون شهدا باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حجت الله اسماعیلی، شامگاه پنج شنبه در مراسم اولین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم «حسن ترمیمی» گفت: شهدای مدافع حرم که در سوریه جنگیده، از حرم حضرت زینب دفاع کرده و به درجه رفیع شهادت نایل آمدند، پرورش یافته مکتب حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه ای هستند.

وی گفت: شهدای مدافع حرم و شهدای دفاع مقدس بر گردن همه مسئولین حق دارند و ما اگر ذره ای کوتاهی کنیم، باید پاسخگوی خون شهدا باشیم.

امام جمعه قرچک با بیان این که باید در جامعه طوری برخورد و رفتار کنیم که شرمنده شهدا نباشیم، تاکید کرد: در تکریم خانواده های معظم شهدا دقت کنیم و تکریم این خانواده ها را به نحو احسن انجام دهیم.

اسماعیلی با اشاره به این که شهدا زنده هستند، گفت: شهدا در همه جا حاضر هستند و بر اعمال ما نظارت دارند، مبادا طوری رفتار کنیم که شهدا را آزرده خاطر کنیم.

بر اساس این گزارش، اولین سالگرد شهید مدافع حرم حضرت زینب (س) با حضور سردار اباذری فرمانده افسری دانشگاه امام حسین(ع)، جمعی از مسئولین شهرستان قرچک و خانواده های معظم شهدای این شهرستان و مردم ولایت مدار در مسجد جامع قرچک برگزار شد.

کد مطلب 4087289

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