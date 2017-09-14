به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در دیدار با اعضای بنیاد قم‌پژوهی که در سالن محراب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) انجام شد، با اشاره به اینکه قم ظرفیت‌های بسیاری دارد، اظهار کرد: اهل بیت(ع) نیز ویژگی‌های شهر مقدس قم و شهروندان این شهر را بیان کرده‌اند به همین علت مردم قم نیز تعهدات مشخصی نسبت به این شهر دارند.

وی با بیان اینکه قمی‌ها مکلف به حفظ شهر مقدس قم و ارزش‌های آن هستند، اضافه کرد: نباید اجازه دهیم افرادی که قم و جایگاه آن را نمی‌شناسند در این شهر اعمال سلایق و نظر داشته باشند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: برخی از مسئولان نظام اسلامی نگاه دقیقی نسبت به قم ندارند و سلایق شخصی را در مورد این شهر دخالت می‌دهند.

وی ادامه داد: باید به قم به عنوان نگین ایران اسلامی نگاه داشته باشیم و حرم کریمه اهل بیت(ع) را نگین این شهر مقدس بدانیم تا عناصر دیگر شهر در جوار این حرم مطهر گردهم آورده شود و قم به جایگاه اصلی خود که حرم اهل بیت(ع) است برسد.

آیت‌الله سعیدی با قدردانی از زحمات و تلاش اعضای بنیاد قم پژوهی برای حفظ فرهنگ و جایگاه قم گفت: بنیاد قم‌پژوهی باید شاعران جوان را نیز جذب کند و جوانان شاعر باید استحکام شعر فارسی را مورد توجه قرار دهند هر چند داشتن نگاه‌های جدید به شعر نیز نیاز است اما شعر باید محکم باشد.

قم در تاریخ بشریت اثرگذار خواهد بود

رئیس بنیاد قم پژوهی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه بنیاد قم‌پژوهی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرده است، مطرح کرد: تا کنون این مجموعه ۲۹۰ جلسه برگزار کرده است و اکنون با تحقیقاتی که انجام شده در حوزه تاریخ و فرهنگ قم برنامه‌ریزی‌های مطلوبی را دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام علی بنایی از بررسی تاریخ هیئت‌های مذهبی در قم یاد کرد و افزود: تا کنون بنیاد قم‌پژوهی کتاب‌های مختلفی را در مورد تاریخ و فرهنگ قم به چاپ رسانده است و همچنان کتاب‌هایی را در دستور چاپ دارد؛ احادیثی که در مورد قم بیان شده است در مورد هیچ شهر دیگری یافت نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اهل بیت(ع) در مورد اهمیت جایگاه فرهنگ شهر قم اشاره‌های مشخصی داشتند، تصریح کرد: دانستن اهمیت و هویت فرهنگ قم یکی از عوامل مصونیت این فرهنگ است.

رئیس بنیاد قم پژوهی با بیان اینکه آینده قم در تاریخ بشریت اثرگذار خواهد بود، گفت: قمی‌ها باید نسبت به تاریخ شهر قم شناخت بیشتری داشته و نسبت به وضعیت و وظایف خود برای ساختن آینده آگاه باشند.

وی از حرم حضرت معصومه سلام‌الله علیها به عنوان کانون جلب توجهات در شهر مقدس قم نام برد و ادامه داد: برای تهیه فیلم‌نامه حضرت معصومه سلام‌الله علیها با مشکلات مادی روبرو هستیم اما در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز به عنوان یک برنامه ویژه این اقدام فرهنگی را دنبال می‌کنیم.

حجت‌الاسلام بنایی با اشاره به اینکه آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) در حوزه فرهنگی به نتایج بسیاری رسیده است، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم با هم‌افزایی و استفاده همه جانبه از ظرفیت‌ها در راستای معرفی حضرت معصومه سلام‌الله علیها فعالیت‌های گسترده‌تری را در دستور کار خود قرار دهیم.

رئیس بنیاد قم‌پژوهی با بیان اینکه رشته آینده‌پژوهی در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته است، مطرح کرد: هدایت پایان‌نامه دانشجویان به سمت مباحث مرتبط با استان قم به ویژه حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله علیها از جمله مواردی است که در این بنیاد مورد توجه قرار است.

خاطرنشان می‌شود در این دیدار ابوالحسن گرامی درباره موزه و حرم مطهر، مهندس باقر پناهی درباره مباحث هویتی قم، دکتر خبری درباره مباحث اجتماعی قم، مهندس خاکی درباره بافت پیرامون حرم مطهر صحبت کردند و همچنین دکتر یساولی، اشراقی، برادران هادی و عباس فرساد شعرخوانی کردند و خانم کاظمی بانوی نمونه نویسنده و عضو بنیاد قم پژوهی مدیریت جلسه را بر عهده داشتند.