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۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۴۰

امام جمعه پیشوا:

امام(ره) روح ایستادگی در برابر زورگویان را در مسلمانان زنده کرد

امام(ره) روح ایستادگی در برابر زورگویان را در مسلمانان زنده کرد

پیشوا- امام جمعه پیشوا در کنگره بزرگداشت ۱۴۰۰ شهید شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در روستای دهماسین گفت: امام(ره) روح ایستادگی در برابر زورگویان را در مسلمانان زنده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین روح الله باقری، شامگاه پنج شنبه در کنگره بزرگداشت ۱۴۰۰ شهید شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک و نیز بزرگداشت شهدای نیروی انتظامی و مدافعین حرم آل الله و پنجمین سالگرد شهادت شهید،  «میثم کهندل» در روستای دهماسین، طی سخنانی گفت: امروز حق و باطل به شدت رو در رو هم قرار گرفته اند و ایران اسلامی، فرمانده جبهه حق است و امریکای ملعون و رژیم صهیونیستی پرچم دار جبهه باطل هستند.

وی اضافه کرد: تقابل حق و باطل ادامه دارد، اما امروز این تقابل نشانه ظهور حضرت حجت(عج) است، امروز شهادت، در تمام ملل آزادی خواه جهان از ایران اسلامی الگوبرداری شده و راهی که امام(ره) در این کشور پایه گذاری کرد، امروز در افغانستان، سوریه، لبنان، پاکستان، میانمار، یمن و هندوستان برای مقابله با باطل و استکبار آغاز شده است، این کشورها جرات ایستادن در برابر امریکا را از ملت ایران الگو گرفتند و امام(ره) روح ایستادگی در برابر زورگویان را در مسلمانان زنده کرد.

امام جمعه پیشوا، با بیان این که باید فضای انجام کار فرهنگی، دینی و انقلابی را که به برکت نظام اسلامی فراهم شده است، قدر بدانیم، گفت: امروز سپاه قدس، به فرماندهی سرباز ولایت، حاج قاسم سلیمانی، با شجاعت تمام در برابر تمام زورگویی های مستکبرین ایستاده است.

کد مطلب 4087292

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