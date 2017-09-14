به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین روح الله باقری، شامگاه پنج شنبه در کنگره بزرگداشت ۱۴۰۰ شهید شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک و نیز بزرگداشت شهدای نیروی انتظامی و مدافعین حرم آل الله و پنجمین سالگرد شهادت شهید، «میثم کهندل» در روستای دهماسین، طی سخنانی گفت: امروز حق و باطل به شدت رو در رو هم قرار گرفته اند و ایران اسلامی، فرمانده جبهه حق است و امریکای ملعون و رژیم صهیونیستی پرچم دار جبهه باطل هستند.

وی اضافه کرد: تقابل حق و باطل ادامه دارد، اما امروز این تقابل نشانه ظهور حضرت حجت(عج) است، امروز شهادت، در تمام ملل آزادی خواه جهان از ایران اسلامی الگوبرداری شده و راهی که امام(ره) در این کشور پایه گذاری کرد، امروز در افغانستان، سوریه، لبنان، پاکستان، میانمار، یمن و هندوستان برای مقابله با باطل و استکبار آغاز شده است، این کشورها جرات ایستادن در برابر امریکا را از ملت ایران الگو گرفتند و امام(ره) روح ایستادگی در برابر زورگویان را در مسلمانان زنده کرد.

امام جمعه پیشوا، با بیان این که باید فضای انجام کار فرهنگی، دینی و انقلابی را که به برکت نظام اسلامی فراهم شده است، قدر بدانیم، گفت: امروز سپاه قدس، به فرماندهی سرباز ولایت، حاج قاسم سلیمانی، با شجاعت تمام در برابر تمام زورگویی های مستکبرین ایستاده است.