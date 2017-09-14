جانسون:برجام به نفع ایران است/ ایران به دنبال توسعه طلبی نباشد!

به گزارش خبرگزاری مهر، «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه انگلیس در نشست خبری با «رکس تیلرسون » وزیر امور خارجه آمریکا در لندن اظهار داشت که ایران نباید به دنبال ماجراجویی باشد.

جانسون گفت: یک بعد برجام این است که ایران باید به تعهداتش در این توافق پایبند باشد و ضمنا به دنبال ماجراجویی و توسعه ‌طلبی در مناطق مختلف همچون یمن و سوریه نباشد.

وی افزود: بعد دیگر این است که بریتانیا معتقد است که ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی که اکثر آن‌ جوانان هستند، می‌تواند مسیر دیگری انتخاب کند. پس آن‌ها باید شاهد باشند که در حال نفع بردن از برجام هستند. این مسئله ای است که به تیلرسون هم گفته ‌ایم.

جانسون در ادامه با اشاره به اوضاع کره شمالی گفت: کره شمالی با آزمایش هسته ای و پرتاب موشکی خود در مقابل دنیا ایستاده است. قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور، شدیدترین قطعنامه قرن ٢١ علیه یک کشور بوده است و بهترین روش برای افزایش فشار برای حل دیپلماتیک بحران شبه جزیره کره محسوب می شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که از طریق همکاری با تیلرسون در تلاش هستند که کره شمالی را مهار کنند.