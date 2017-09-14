نمایشهای«سون سی» و«این داستان را...»راهی فجر شدند/دست خالی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه شب در آیین پایانی بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان فارس که به میزبانی شیراز در سالن سبز تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار شد، پس از اینکه سعید اسدی به نمایندگی از هیئت داوران نکاتی را به جای قرائت بیانیه پایانی متذکر شد، نفرات برگزیده این جشنواره اعلام شد که از شیراز نماینده ای برای شرکت در سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر دیده نمی شود.

بر این اساس، در بخش طراحی گریم که توسط مجید شناور اعلام شد از میان نامزدهای بخش یادشده، تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی برای نمایش «هوملت» به فرزانه رادفر و مهدی ستوده اهدا گردید.

در بخش موسیقی بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان فارس که توسط سهند شکرزاده، سرپرست گروه موسیقی بامداد اعلام شد، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و جایزه نقدی به شیما پورسهم الدین برای تئاتر «بیست و سومین جلسه جن گیری آنه میشل» از شیراز اهدا شد.

این در حالی بود که توسط علی نقی رزاقی منتخبان بخش طراحی لباس معرفی شدند که از میان سه نامزد معرفی شده، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به سحر گودرزی برای نمایش «لاموطا» و رزاق حسین نیا برای نمایش «این داستان...» رسید.

بخش پوستر و اقلام تبلیغاتی بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان فارس هم توسط نادعلی شجاعی اعلام شد که بر اساس رای هیئت داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به تئاتر «آگورا» به کارگردانی مسعود حیدری اهدا شد.

همچنین در بخش طراحی صحنه که مسعود حیدری(آگورا)، مجتبی راوش(سون سی) و امیربهبودنیا(لاموطا) هم نامزد دریافت جوایز این دوره جشنواره بودند، لوح تقدیر و جایزه نقدی به رزاق حسین نیا و روح الله اسماعیلی برای تئاتر «این داستان را...» اهدا شد.

در این بخش تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مجتبی راوش برای نمایش «سون سی» اهدا شد.

در ادامه این مراسم عباس چهل تنان از پیشکسوتان تئاتر استان فارس به معرفی برگزیدگان بخش طراحی نور پرداخت و اعلام کرد: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به طراحی نور «این داستان را...» توسط رزاق حسین نیا و روح الله اسماعیلی اهدا می شود. این در حالی بود که در بخش یادشده لوح تقدیر و جایزه نقدی به مجتبی راوش برای نمایش «سون سی» تعلق گرفت.

در بخش نمایشنامه بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان فارس که توسط سعیدرضا خوش شانس اعلام شد از میان ۶ نامزد این بخش، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی مقام اول به علی دل پیشه برای نمایش «سون سی» تعلق گرفت و لوح تقدیر و جایزه نقدی مقام دوم به هادی امامی مقدم برای متن «یک دقیقه روزمرگی» اهدا شد. این درحالی بود که در این بخش جایزه سوم نمایشنامه از سوی هیئت داوران به متن رضا گشتاسب برای «این داستان را...» اهدا شد و لوح تقدیر و جایزه نقدی به نمایشنامه «اکبر کجاست؟» نوشته محمدحسن محمودی تعلق گرفت.

در بخش بازیگر زن برتر بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان فارس که توسط فخری امامی، بازیگر مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون اعلام شد، از میان نامزدهای این بخش ابتدا از آیدا اسماعیلی بازیگر نوجوان نمایش «این داستان را...» تقدیر شد سپس از میان ۷ کاندیدای زن بازیگر بیست و هشتمین جشنواره تئاتر فارس شیما پورسهم الدین برای حضور در تئاتر«بیست و سومین جلسه...» حایز مقام اول شد و شهرزاد بداغی بازیگر «لاموطا» در جایگاه دوم قرار گرفت. این درحالی بود که پردیس شیروانی و زهرا استواری به طور مشترک دیپلم افتخار و جایزه نقدی این جشنواره را دریافت کردند.

در ادامه، جوایز بازیگری مرد بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان فارس توسط استاد رحیم هودی، پیشکسوت بازیگری سینما، تئاتر و تلویزیون ایران اعلام شد که بر اساس نظر هیئت داوران تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به محمد قائدنیا بازیگر تئاتر «اکبر کجاست؟» تعلق گرفت.

در این بخش به ترتیب ایمان دبیری و محمدحسن محمودی به طور مشترک و حسن فلاح زاده برای نمایش «آبی ترین آسمانی زمین» موفق به جوایز دوم و سوم این دوره شدند.

اعلام جوایز بخش کارگردانی این دوره از جشنواره تئاتر فارس را کاظم روزی طلب، بازیگر باسابقه سینما و تئاتر ایران برعهده داشت که در این بخش از میان ۶ کارگردان کاندید شده، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مجتبی راوش برای تئاتر «سون سی» اهدا شد.

در بخش یادشده لوح افتخار و جایزه نقدی دوم به رزاق حسین نیا برای «این داستان را...» تعلق گرفت و امیر بهبودنیا و مسعود احمدی به طور مشترک لوح تقدیر و جایزه نقدی سوم را دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان فارس با حضور ۱۵ گروه نمایشی از شهرهای شیراز، کازرون، قیروکارزین، مرودشت، لامرد، فسا و لارستان از ۲۰ تا ۲۳ شهریورماه برگزار شد.