به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رزمی فرهنگی «عاشورائیان» شامگاه پنجشنبه با حضور فرماندهان سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، سردار توکلی جانشنین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، حجت الاسلام پاکدامن مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان و با حضور پرشور مردم خرم آباد افتتاح شد.

نمایش رزمی فرهنگی «عاشورائیان» از شامگاه پنجشنبه به مدت یک هفته پذیرای عموم مردم خواهد بود. این نمایش پس از نماز مغرب و عشا، در انتهای بلوار ۶۰ متری رو به روی کوی امام رضا(ع) خرم آباد برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، نمایش رزمی فرهنگی «عاشورائیان» روایت گر عملیات کربلای ۴ است.