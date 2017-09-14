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۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۲۲:۵۲

دروازه‌بان فولاد خوزستان محروم شد

دروازه‌بان فولاد خوزستان محروم شد

اهواز - دروازه‌بان تیم فوتبال فولاد خوزستان بازی بعدی تیمش در لیگ برتر باشگاه های کشور را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد لک دروازه‌بان تیم فولاد خوزستان که نمایش خوبی در دیدار امشب تیمش مقابل سپاهان اصفهان داشت، در دقایق پایانی این دیدار از داور میدان کارت زرد دریافت کرد و سه‌اخطاره شد.

حامد لک بدین ترتیب بازی هفته آینده فولاد خوزستان مقابل صنعت‌نفت آبادان را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته ششم لیگ برتر باشگاه های کشور، شامگاه امروز تیم های فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با برتری دو بر صفر تیم اهواز به پایان رسید.
 

کد مطلب 4087322

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