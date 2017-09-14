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۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۲۳:۵۴

سرمربی تیم سپیدرود:

استفاده از جوانان نقطه قدرت سپیدرود/وعده داده شده عملی شد

استفاده از جوانان نقطه قدرت سپیدرود/وعده داده شده عملی شد

رشت - سرمربی تیم سپیدرود با بیان اینکه امروز(پنج شنبه)استفاده از بازیکنان جوان نقطه قوت تیم بود، گفت: به وعده هایی که درخصوص استفاده از نیروهای جوان داده بودیم عمل کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظرمحمدی در کنفرانس خبری بعد از بازی سپیدرود و صنعت نفت آبادان ضمن تشکر از کادر فنی و بازیکنان تیم برای بازی خوب و کسب سه امتیاز مسابقه ، اظهار کرد: با انجام یک بازی خوب و قدرتمند  توانستیم سه امتیاز مسابقه را کسب کرده و به روند رو به رشد در لیگ برتر ادامه دهیم.

وی با اشاره به استفاده از سه بازیکن جوان در این مسابقه ، افزود: این بازیکنان جوان و دونده توانستند نقطه قوت صنعت نفت آبادان را در میانه میدان از کار انداخته و عمق دفاع حریف را مورد هدف قرار دهند.

سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت به دفع پنالتی از سوی حسینی دروازه بان این تیم نیز اشاره کرد و گفت: در دو بازی پیاپی داوری بر علیه ما پنالتی های اشتباه گرفته  است .

نظرمحمدی در ادامه تصریح کرد: همانطور که وعده داده بودم در آینده نیز از جوانان بیشتری استفاده می کنیم و تمام عواقب آن را نیز به گردن می گیرم.

وی با اشاره به حواشی پیش آمده در تمرینات از سوی هواداران، گفت: باید سلسله مراتب در سپیدرود رعایت شود و اگر هواداران صبر پیشه نکنند، بلای داماش بر سر سپیدرود می آید.

کد مطلب 4087328

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