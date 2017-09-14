سردار حبیب الله توکلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همه ساله همزمان با هفته دفاع مقدس، سپاه لرستان در یکی از شهرستان ها اقدام به برگزاری برنامه بازسازی عملیات های دفاع مقدس که لرستان و رزمندگان لرستانی در آن نقش آفرینی کرده اند می کند، اظهار داشت: امسال نیز این ماموریت به سپاه ناحیه خرم آباد واگذار شده است.

وی با بیان اینکه همایش «عاشورائیان» امشب افتتاح شد که قسمتی از آن نمایشی و قسمتی رزمی است، تصریح کرد: نیروهای سپاه ناحیه خرم آباد به خوبی توانستند تصویری از رزم لرستان در عملیات کربلای ۴ که یکی از عملیات های موفق رزمندگان لرستانی و لشگر افتخار آفرین ۵۷ بود را به صورت زنده در معرض دید مردم ولایتمدار لرستان قرار دهند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان ادامه داد: اجرای این برنامه ها می تواند تجلیلی از رزمندگان باشد و در ترویج فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی موثر واقع شود.

سردار توکلی با بیان اینکه به دلیل اینکه هفته دفاع مقدس با سالروز شهادت امام حسین(ع) و دهه اول محرم مقارن شده است، بخشی از برنامه های این هفته از جمله همایش رزمی فرهنگی را جلوتر آورده ایم تا مردم بتوانند از زمان شب های محرم استفاده کنند، تصریح کرد: مابقی برنامه ها بر اساس روزشمار معین شده از ۳۱ شهریورماه به صورت رسمی با رژه نیروهای مسلح شروع می شود.