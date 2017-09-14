ناشناخته بودن نیروهای مسلح ایران یکی از دلایل ترس دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر سید عبدالرحیم موسوی شامگاه پنج‌شنبه در مراسم یادواره شهدای قم که با عنوان «مشق عشق» در بوستان شهدای آذر برگزار شد، با بیان اینکه در موضوع دفاع همه جانبه تمامی مسئولان و مردم باید خود را در خط مقدم مقابله با دشمنان بدانند، گفت: همه مردم و مسئولان باید به وظیفه‌ای که در این زمینه بر عهده دارند به خوبی عمل کنند.

وی با بیان اینکه دفاع همه جانبه مربوط به منطقه جغرافیایی خاصی نیست و همه مناطق جهان را دربر می‌گیرد، گفت: مردم ایران اسلامی سال‌های بسیاری است که در برابر تهدیدهای دشمنان و استکبار علیه اسلام ایستاده‌اند و لحظه‌ای هم کوتاه نیامده‌اند.

فرمانده کل ارتش در بخش دیگری از سخنان خود بر انقلابی ماندن نیروهای مسلح کشور تأکید کرد و گفت: تهدیدات رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جنایتکار از ابتدای تشکیل انقلاب تا کنون همواره وجود داشته است و برای مقابله با تهاجم دشمنان نیروهای مسلح کشور باید انقلابی باشند و نیروی انسانی خود را از بین افراد انقلابی انتخاب کنند.

در هر شرایطی از آرمان‌های انقلاب دفاع می‌کنیم

وی با تأکید بر اینکه اگر رژیم اشغالگر قدس دست از پا خطا کند تل آویو را نابود خواهیم کرد، گفت: این آمادگی را داریم که در هر شرایطی از آرمان‌های انقلاب اسلامی در تمام نقاط دنیا دفاع کنیم.

موسوی با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی را به عنوان یک کشور بزرگ و قدرتمند در منطقه می‌شناسند، اظهار داشت: عدم وابستگی نیروهای مسلح کشور به بیگانگان و تکیه بر توانایی‌های داخلی ما را به کشوری قدرتمند در منطقه تبدیل کرده که همین موضوع باعث ترس دشمنان شده است.

وی با اشاره به اینکه امثال شهید حججی در نیروهای مسلح ما بسیار است، گفت: یکی از دلایل ترس دشمنان ناشناخته بودن نیروهای مسلح کشور ایران اسلامی است.

فرمانده کل ارتش در پایان بر توجه به خانواده معظم شهدا تأکید کرد و گفت: عزت و قدرت امروز ایران اسلامی در جهان به برکت خون شهدا و ایثارگران است و وظیفه داریم قدردان این عزیزان باشیم.