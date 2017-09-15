تظاهرات ضد سفر نتانیاهو به مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صدها نفر از فعالان در مکزیک به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعتراض کردند.

این تظاهرات در اعتراض به ارتکاب جنایات و پاکسازی نژادی ضد فلسطینی ها از سوی رژیم صهیونیستی برگزار شد و تظاهرات کنندگان تصاویری که نشان دهنده جنایات و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی هاست حمل کردند.

تظاهرات کنندگان، پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند و پرچم های رژیم صهیونیستی و آمریکا را به آتش کشیدند.

شایان ذکر است که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونسیتی در مکزیکو سیتی با انریکه پنا نیتو رئیس جمهور مکزیک دیدار کرد.