حجت‌ نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان بی‌توجهی شهروندان به مسئولیت اجتماعی گفت: برای اینکه مسئولیت اجتماعی توسط شهروندان انجام شود، باید حسی درونی در شهروندان ایجاد کرد که آنها نسبت به نهادهای دولتی اعتماد پیدا کنند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در واقع برای اینکه بتوانیم مسئولیت اجتماعی را در شهروندان ببینیم، باید از ظرفیت، توان و انرژی خود آنها در بسیاری از امور استفاده کنیم.

وی تأکید کرد: در واقع باید به شهروندان نقش بدهیم و اعتمادی که از آنها سلب شده، به آنها بازگردانیم.

نظری با اشاره به سازمان‌های مردم‌نهاد نیز گفت: این سازمان‌ها به ویژه آنهایی که در حوزه مشارکت‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، باید تقویت شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: یعنی به جای اینکه دولت و نهادهای دولتی به صورت مستقیم ورود کنند و تصدی‌گری نمایند، نیاز است تا مسیر را تسهیل سازند که این مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد ورود کنند.

وی با بیان اینکه نیاز است سازمان‌های مردم‌نهاد را فعال کنیم، تصریح کرد: فعال‌سازی این نهادها نه با کمک نیست، بلکه تسهیل کردن مسیر است.

نظری اظهار کرد: اینکه مسئولیت اجتماعی را در میان مردم ترویج کنیم، مسئله بسیار مهمی است، اما این موضوع باید بدون واسطه و کمک‌های مستقیم باشد؛ تزریق حس اعتماد در مردم باعث تلاش بیشتر آنها خواهد شد.