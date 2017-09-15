۵۰۰ میلیون تن ذخیره جدید پتاس در طبس شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی در همایش تولید و اشتغال در شهرستان طبس اظهارکرد: کشور ایران اسلامی همیشه برای دفاع از خود هزینه داده است، چه در زمان جنگ تحمیلی که دفاع کردند از حیثیت نظام، کشور و خانواده هایشان و چه امروز که مدافعان حرم در خارج از مرزها در حال دفاع از کشور هستند.

وی افزود: در کنار این مجاهدان، فعالان اقتصادی برای آبادانی و خوداتکایی کشورمی جنگیم و هزینه می دهیم و با وجود همه آسیب هایی که وجود دارد در تلاش هستند تا راه را ادامه دهند.

شهرکی در ادامه گفت: ۳۲ معدن زغالسنگ داریم که همگی رصد می شوند و دارای تجهیزات ایمنی هستند که شاید برخی در حد استاندارد نباشند.

وی افزود: دولت برای رفع موانع تولید حمایت خود را اعلام نموده است و در دولت یازدهم ۱۶ هزار میلیارد تومان برای فعال سازی واحدهای صنعتی راکد، نیمه تعطیل و نیمه ظرفیت اختصاص داده شد که از این مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان به ۴۵۰ واحد تولیدی در خراسان جنوبی پرداخت شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: ۴۰ میلیارد تومان به دو طرح بزرگ سیمان و کک پرداخت شده است.

داوود شهرکی ادامه داد: ۵۰۰ میلیون تن ذخیره جدید پتاس در طبس شناسایی کردیم و برای بهره برداری آن منتظر اعلام بخش خصوصی هستیم.

وی با اشاره به مشکلات سیمان باقران از جمله سهم مالکان، نداشتن وثیقه، بدهکاری سهامداران گفت: در این راستا ایجاد ده ها کارگروه استانی و ملی در سطح کشور برگزار شده و دولت برای هر کدام مصوبه جداگانه داده است.

شهرکی افزود: طرح های مشابه دو تا سه ساله به بهره برداری رسیده است و این طرح حدود ۱۱ سال طول کشید تا به این مرحله برسد.

به گفته وی مشکلات این پروژه رفع شده و برای هر کدام مصوبه ملی وجود دارد و به چرخه تولید بازگشته است.

وی با بیان اینکه کارخانه فولاد قاین نیز با همین مشکلات و موانع بر زمین مانده بود، گفت: هیچ اراده ای برای راه اندازی آن در دولتمردان و مدیران وقت وجود نداشت.

شهرکی افزود: با دستور وزیر مبنی بر تغییر مدیران و ترکیب سهامداران و واگذاری قسمتی به بخش خصوصی و بررسی بخشی که بر عهده دولتی ها بود این پروژه به مرحله ای رسید که در حال احداث است.