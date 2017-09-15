معروف: حملات ایران برای شکست برزیل خوب نبود/ باید فراموش کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید معروف در نشست خبری بعد از مسابقه ایران و برزیل گفت: اول از همه به تیم برزیل این برد را تبریک می گویم. امروز روز ما نبود.

وی با بیان اینکه امروز حملات ایران پس از دریافت آنقدر خوب نبود که برزیل را از پا در بیاورد، گفت: برزیل تیم قدرتمندی است. آنها در تمامی ست ها تقریبا کنترل بازی را در دست داشتند و شرایط بازی برای ایران دشوار شد.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: باید شکست امروز را فراموش کنیم و به فکر بازی فردا مقابل ژاپن باشیم.

وی درباره دیدار با ژاپن در روز چهارم مسابقات گفت: بازی برابر ژاپن در ژاپن همیشه سخت بوده است. تیم ژاپن میزبان است و دارای سیستم دفاعی خوبی است. بنابراین باید مثل بازی با ایتالیا در تمام طول بازی تمرکز داشته باشیم.

تیم ملی والیبال ایران در سومین روز رقابت های جام قهرمانان بزرگ جهان مغلوب برزیل شد.