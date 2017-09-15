کارهای موبایلی با قدرت فکر انجام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، به زودی تایپ یک پیامک به دوست یا جستجو در اینترنت را می توان فقط با فکر کردن به این اعمال انجام داد. زیرا محققان CTRL-Lab مشغول ساخت دستگاهی هستند که مانند ساعت مچی روی دست بسته می شود و می تواند با کمک افکار فرد موبایل او را کنترل کند. این دستگاه احتمالا تا ۲۰۱۸ میلادی عرضه خواهد شد.

همچنین این دستگاه استفاده از واقعیت مجازی را آسانتر می کند زیرا دیگر نیازی به کنترل های دستی نخواهد بود.

این تحقیق با کمک مهندسان و عصب شناسان برتر دانشگاه های استنفورد، جان هاپکینز و امپریال کالج لندن انجام می شود.

درهرحال نمونه اولیه این دستگاه ساخته شده که روی دست بسته می شود و به کاربرخود اجازه می دهد حتی بازی های رایانه ای انجام دهد.