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۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام خبر داد:

تصویب ۱۷ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های اربعین در ایلام

تصویب ۱۷ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های اربعین در ایلام

ایلام-سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام از تصویب ۱۷ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های اربعین در ایلام خبر داد.

رحمت الله قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه آخر شورای برنامه ریزی استان، ۵۰ میلیارد تومان به منظور جبران خسارت سیل ۱۳۹۴ به دستگاه های اجرایی استان اختصاص یافته است.

وی گفتک بیش از یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان برای آبرسانی به عشایر نیز در این جلسه مصوب شده است.

وی از اختصاص و تصویب ۱۷ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های اربعین در استان و مرز مهران خبر داد و گفت: از سال آینده برنامه ریزی های سالانه و میان مدت استان براساس طرح آمایش انجام می گیرد.

قیصوری اتصریح کرد: مطالعات آمایش استان با هدف تنظیم رابطه انسان، فضا و فعالیت های انسان در فضا به منظور بهره برداری منطقی از تمام امکانات استان برای بهبود وضعیت استان انجام می گیرد.

کد مطلب 4087485

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