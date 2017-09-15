مخالفت پوتین با درخواست نتانیاهو در خصوص ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز اسرائیل، «ولادیمیر پوتین» ر ئیس جمهور روسیه با خواسته «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل برای ایجاد فاصله ۶۰ تا ۸۰ کیلومتری نظامیان ایرانی در سوریه از مرز اسرائیل مخالفت کرده است.

به نوشته این رسانه صهیونیستی گویا پوتین خطاب به نتانیاهو گفته که فقط ۵کیلومتر فاصله ایجاد می کنیم.

این درخواست ( عقب کشیدن نیروهای ایرانی و نیروهای حزب الله از مرز اسرائیل) گویا برای اولین بار در ماه جولای مطرح شده اما رسانه های اسرائیلی امروز آن را فاش کرده اند.

رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر تلاش های زیادی برای خارج کردن ایران از سوریه انجام داده و با فرافکنی درباره نحوه حضور ایران در سوریه سعی در تحریک ائتلاف آمریکایی علیه ایران دارد.

در همین رابطه چندی پیش اسپوتنیک به نقل از «گِورگ میرزایان» یک تحلیلگر ژئوپولتیک خاورمیانه در اندیشکده‌ای که به مسکو در مورد سیاست خارجی مشاوره می‌دهد، در مقاله‌ای ادعا کرده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیری اسرائیل در دیدار ۹ مارس خود با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه پیشنهادی برای کاستن از نفوذ ایران ارائه داده است.

بر اساس این گزارش، پیشتر توافقی بین اسرائیل و روسیه در مورد سوریه در جریان بوده و طبق آن، تل‌آویو با ماندن بشار اسد بر سر قدرت به این شرط موافقت کرده‌است که روسیه اجازه بمباران انبارهای بمب و موشک دمشق را به اسرائیل بدهد؛ انبارهایی که «محل ذخیره بمب‌هایی هستند که اسد در اختیار حزب‌الله لبنان قرار می‌دهد» و شاید حتی ساخت روسیه باشند.

این گزارش ادعا می‌کند که نتانیاهو در سفر اخیر در حال چانه‌زنی برای گسترش ضوابط این توافق است تا ضمن موافقت با بر سر کار ماندن اسد، امکان بیرون راندن ایران و حزب‌الله لبنان از سوریه فراهم شود.

به ادعای این گزارش، نتانیاهو همچنین خواستار تضمین بی‌طرفی مسکو در صورت بروز بحران نظامی بین ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله اسرائیل و عربستان است. با این حال، به نوشته میرزایان، اسرائیل خواستار یافتن راه‌حلی غیرنظامی برای کاهش نفوذ ایران است، زیرا چنین راه‌حلی «جز برای عربستان سعودی برای کشور دیگری جذابیت ندارد.»

همچنین در این گزارش ادعا شده که ایران در سوریه پس از اتمام جنگ، رقیب احتمالی روسیه بوده و بشار اسد نیز بی‌تمایل به بدل‌شدن به رئیس «دولت دست‌نشانده ایران» نیست. و بنابراین کاهش نفوذ ایران در سوریه استراتژی بالقوه مطلوبی برای طرفین درگیر دانسته شده‌است.

اسپوتنیک پیشنهاد مشخص نتانیاهو را خروج قسمت اعظم نیروهای تحت حمایت ایران و حزب‌الله لبنان از سوریه و نیز مذاکره برای تشکیل «منطقه امن» در بلندی‌های جولان عنوان می‌کند.