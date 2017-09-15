ترویج فرهنگ کارآفرینی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مبارزه با ورود کالای قاچاق نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه کارآفرینی در جامعه ضروری است، ادامه داد: باید از ظرفیت جوانان با استعداد برای توسعه کارآفرینی در جامعه بهره برد.

وی تاکید کرد: باید شرکت های دانش بنیان حمایت شوند تا زمینه برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که باید از ظرفیت های مختلف در مسیر توسعه استان بهره گرفت.

بهره گیری از ایده های خلاقانه برای توسعه چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی عنوان کرد: بهره گیری از ایده های خلاقانه جوانان در این استان می توان زمینه بهره گیری از ظرفیت های استان را فراهم کرد و اشتغال قابل توجهی در سطح این استان ایجاد کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت ها با اجرای ایده های خلاقانه نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

وی عنوان کرد: کشاورزی، گردشگری، گیاهان دارویی، آب معدنی و... از مهمترین ظرفیت های این استان است که باید از این ظرفیت ها برای توسعه استان چهارمحال و بختیاری بهره گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این استان در بخش های مختلف از جمله گردشگری، صنعت، گیاهان دارویی و... دارای ظرفیت های اشتغالزا است که باید از این ظرفیت ها در مسیر توسعه و پیشرفت این استان بهره برد.

جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز توسعه و پیشرفت است

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ترویج فرهنگ کارآفرینی و بهره گیری از ایده های خلاقانه نقش مهمی در توسعه و پیشرفت این استان دارد.

وی تاکید کرد: جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این استان نقش مهمی در توسعه و پیشرفت این استان دارد.

وی ادامه داد: بخش صنایع دستی از دیگر ظرفیت های استان چهارمحال و بختیاری است که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه بخش صنایع دستی می تواند موجب ایجاد اشتغال در روستاهای این استان شود.