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۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۹

هافبک عراقی پرسپولیس لیگ برتری می شود

هافبک عراقی پرسپولیس لیگ برتری می شود

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار با پیکان برای اولین بار در رقابت های لیگ برتر به میدان می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن که آخرین خرید پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات هفدهمین دوره لیگ برتر بود در بازی یکشنبه سرخپوشان پایتخت مقابل پیکان به میدان می رود.

کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس در نظر دارد از این بازیکن در میانه میدان استفاده کند تا او بتواند خیلی زود خودش را با سایر بازیکنان پرسپولیس هماهنگ کرده باشد.

رسن به احتمال فراوان جایگزین محسن مسلمان خواهد شد و به این ترتیب مسلمان نیز بتواند از فشار ناشی از بازی با الاهلی عربستان فاصله گرفته و استراحت کند.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۰ روز یکشنبه در هفته ششم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف پیکان خواهد رفت.

کد مطلب 4087544
مهدی مرتضویان

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