  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

وزارت خارجه قزاقستان:

شرکت کنندگان در آستانه ۶ بر فعال کردن مناطق کاهش تنش متفق هستند

شرکت کنندگان در آستانه ۶ بر فعال کردن مناطق کاهش تنش متفق هستند

مسئول آفریقا و آسیای وزارت خارجه قزاقستان به موضع گیری درباره مذاکرات آستانه ۶ در این کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «حیدر بک توماتوف» مسئول آسیا و آفریقایی وزارت خارجه قزاقستان گفت: شرکت کنندگان در نشست آستانه ۶ امکان تایید اسناد مربوط به ۴ منطقه کاهش تنش در سوریه را بررسی خواهند کرد. در حال حاضر برخی اسنادی که مربوط به همه مناطق کاهش تنش است بررسی می شود و باید چارچوبی در این باره مشخص شود. همچنین برخی اسناد دیگر بررسی خواهد شد و کشورهای ضامن مذاکرات مهمی در این باره به عمل می آورند.

وی افزود: گفتگوها عمدتا به شکل خاص بر تشخیص طرفهایی است که در نظارت بر مناطق کاهش تنش در ادلب نظارت خواهند کرد.

توماتوف بیان کرد: استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه بر اهمیت مذاکرات آستانه تاکید کرده و خواستار ادامه آن شده است. کشورهای ضامن شامل روسیه، ترکیه و ایران قصد صدور بیانیه مشترک درباره مناطق کاهش تنش در جلسه ساعت ۱۵ به وقت محلی دارند.

کد مطلب 4087556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها