شرکت کنندگان در آستانه ۶ بر فعال کردن مناطق کاهش تنش متفق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «حیدر بک توماتوف» مسئول آسیا و آفریقایی وزارت خارجه قزاقستان گفت: شرکت کنندگان در نشست آستانه ۶ امکان تایید اسناد مربوط به ۴ منطقه کاهش تنش در سوریه را بررسی خواهند کرد. در حال حاضر برخی اسنادی که مربوط به همه مناطق کاهش تنش است بررسی می شود و باید چارچوبی در این باره مشخص شود. همچنین برخی اسناد دیگر بررسی خواهد شد و کشورهای ضامن مذاکرات مهمی در این باره به عمل می آورند.

وی افزود: گفتگوها عمدتا به شکل خاص بر تشخیص طرفهایی است که در نظارت بر مناطق کاهش تنش در ادلب نظارت خواهند کرد.

توماتوف بیان کرد: استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه بر اهمیت مذاکرات آستانه تاکید کرده و خواستار ادامه آن شده است. کشورهای ضامن شامل روسیه، ترکیه و ایران قصد صدور بیانیه مشترک درباره مناطق کاهش تنش در جلسه ساعت ۱۵ به وقت محلی دارند.