نخستین محموله هلال احمر ایران برای مسلمانان میانمار ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، مرتضی سلیمی با اشاره به ارسال نخستین محموله بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران برای مسالمانان آواره میانمار، گفت: نخستین محموله از کمک‌های بشردوستانه ایران شامل ۴۰ تن اقلام مختلف به مقصد بنگلادش و برای امدادرسانی به مسلمانان آواره میانماری ارسال شد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تاکید بر حضور تیم ارزیاب جمعیت هلال احمر ایران در این پرواز افزود: پس از بررسی تیم ارزیاب هلال احمر از شرایط و نیازهای بعدی آوارگان میانماری؛ محموله های بعدی ارسال خواهد شد.