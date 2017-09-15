به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین یحیی صالح نیا در خطبه های نماز جمعه امروز کن که درحسینیه سرآسیاب برگزار شد، گفت: اوضاع پر چالش زمانه اقتضا می کند که ما راه های حصول تقوی را به صورت کاربردی مطرح کنیم، شنیدن مواعظ شرط لازم برای متقی شدن است ولی شرط کافی نیست.

وی درادامه گفت:نحوه به کاربردن مواعظ و به تعبیر دیگر مهارت تقوا داشتن را باید انسان بیاموزد، یکی از این موارد به خود ماهیّت تقوا بر می گردد، تقوا از «وقایة»، به معنی حفظ شیء است، از آن چه به او زیان برساند.

وی با اشاره به جمله شهید مطهری افزود: این کلمه از ماده «وقی» است که به معنای حفظ و صیانت و نگهداری است. و لازمه صیانت خود از چیزی ترک و پرهیز است. قسمتی از ماهیّت تقوا یا لازمه تقوا کف النفس است. پرهیز از محرّمات است. اتفاقا علما این کلمه را کاربردی ترجمه کرده اند.

امام جمعه کن درادامه اضافه کرد: انسان بایدیک دکمۀ خاموش برای خود بگذارد، چشمش را ببندد، هیچ چیزی نگوید، هیچ چیزی را نشنود، هیچ چیزی را نخورد، هیچ جا نرود و هیچ کاری نکند و خود را در دامان فقط خدا بیندازد، انسان متقی موقع عصبانیّت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رافراموش نمی کند.

وی گفت: انسان اگر در موقعیّت دروغ قرارگرفت باید به خدا پناه ببرد.

امام جمعه کن سپس به روز مباهله اشاره کرد و گفت: روز مباهله روز بینات است. روز صف آرایی راستگویان در مقابل دروغگویان، روز رویارویی حقیقت بینان با تحریف گران. روز مقابله اهل ولایت با جاه طلبان، دنیادوستان، اهل کفر و شرک و الحاد و نفاق و ارتداد است.

وی افزود: مسئولین عزیز و مردم شریف این صف بندی وجود دارد، توهّم نیست ،شما با شیطان طرف هستید. به آمریکائی ها می گویند آقا این فروش هواپیما که جزو بندهای برجام بود، می گویند با هواپیماهای مسافربری سلاح می رسانید.

صالح نیا گفت:مباهله ۳ درس بزرگ دارد وقتی برحق هستید از مخالفت ها و دشمنی ها نترسید، وقتی با ولیّ زمان هستید شکست نمی خورید وارد معرکه نبرد بشوید و نهراسید، وقتی بینات را می دانید از آنها دست نکشید، درس امروز مباهله برای ما نهراسیدن از غرب و زورگویان است.

صالح نیا خاطرنشان کرد: غربی ها با اهدای جوایز دنیا را به بازی گرفته اند، جایزه صلح نوبل ابزاری برای همراه‌سازی نخبگان دیگر کشورها شده است و با برندسازی چهره‌های وابسته و نفوذی، با درست کردن لیست تروریست ها و لیست ناقضان حقوق بشر جوامع را مدیریت و مهار کنند.

وی افزود:این ها بینات تاریخ معاصر سیاسی است.، خدای متعال در ده ها مورد از جوامع و افراد به خاطر اختلاف و تمرّد بعد از آمدن علم و بینات انتقاد کرده است.

صالح نیا گفت:مگر می شود همه اهل ولایت، اهل ایمان و تقوا باشند و مشکلات ادامه داشته باشد، راه حل همه مشکلات کشور در داخل است. شما ربا را از سیستم بانکی حذف کنید کار و تولید شروع می شود، دروغ و گران فروشی را از بازارها جمع کنید اقتصاد رونق می گیرد، دولت می بایست بستر لقمه های حرام را از بین ببرد مفاسد کاهش می یابد و اگر آموزش و پرورش را اصلاح کنید آسیب های اجتماعی کاهش می یابند.