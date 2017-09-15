تغییرات قیمت ۸ گروه شاخص بهای تولیدکننده در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار؛ شاخص بهای تولید کننده در ایران یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که بانک مرکزی هر ماه جزییات آن را اعلام می کند؛ بر این اساس شاخص قیمت تولید کننده متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند.

براساس آخرین آمارهای شاخص بهای تولیدکننده مربوط به تیرماه که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، این شاخص طی چهار ماه ابتدای امسال به میزان ۸.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. شاخص بهای تولیدکننده در ایران در ۸ گروه اصلی شامل کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساخت ( صنعت)، حمل و نقل وانبارداری، هتل و رستوران، اطلاعات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی است و گروه اختصاصی آن نیز خدمات را در بر می گیرد.

شاخص کل در تیرماه ۹۶ نسبت به ماه قبل معادل ۱.۱ درصد بالا رفته است. بر این اساس گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۵ درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه سال گذشته ۵.۲ درصد رشد داشته است.

در عین حال گروه ساخت( صنعت) در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۸ درصد، چهارماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۹ درصد و دوازده ماه منتهی به تیرماه سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۹۵ حدود ۶.۹ درصد تغییر داشته است.

همچنین تغییرات گروه حمل و نقل و انبارداری در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۳ درصد، ۴ ماه اول سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵.۹ درصد و دوازده ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه سال ۴.۹۵ درصد رشد را نشان می دهد.

این در حالی است که گروه هتل و رستوران تغییرات بیشتری نسبت به گروه های قبلی ذکر شده دارد؛ به طوریکه شاخص این گروه در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۷ درصد، چهارماه اول سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۳ درصد و دوازده ماه منتهی به تیرماه ۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه سال قبل ۱۰.۹ درصد افزایش دارد.

اطلاعات و ارتباطات نیز با رشد ۷.۱ درصد در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶.۹ درصد در چهارماهه ابتدای امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل و ۵.۲ درصد در دوازده ماه منتهی به تیرماه نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه پارسال مواجه شد.

بخش آموزش نیز رشد ۱۱.۲ درصد در تیرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۱.۲ درصد در چهارماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل و ۱۲.۹ درصد در دوازده ماه منتهی به تیرماه نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه پارسال را داشته است.

در این بین بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی بالاترین میزان رشد را به خود اختصاص داده به طوریکه با رشد ۱۰.۴ درصد در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۵.۳ درصد در چهارماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال و ۱۷ درصد در دوازده ماه منتهی به تیرماه نسبت به دوزاده ماه منتهی به تیرماه پارسال همراه بود.

گروه سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی نیز به ترتیب با رشد ۱۱.۵ درصد، ۱۱ درصد و ۱۱.۸ درصد مواجه شد و در گروه اختصاصی نیز شاخص خدمات به ترتیب رشد ۸.۷ درصد، ۸.۹ درصد و ۸.۲ درصد را نشان می دهد.