دین واخلاق در خانواده تقویت شود/ سکوت در برابر میانمار جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه سمنان به میزبانی مصلی امام خمینی(ره) این شهر ضمن بیان اینکه با حاکمیت دین و اخلاق در خانواده ها بسیاری از مشکلات جامعه برطرف خواهد شد، ابراز داشت: امروز مردسالاری و زن سالاری مانع پیشرفت در جامعه است که این مهم می طلبد تا برای حفظ سلامت کشور اصلی ترین نهاد اجتماعی یعنی بنیان خانواده تقویت شود.

وی با اشاره به سالروز تکریم خانواده و بازنشستگان، افزود: اعتیاد و بروز آسیب های اجتماعی مهم ترین عامل فروپاشی خانواده محسوب می شود، وجود آمار طلاق حاکی از نبود اصلی ترین ستون زندگی یعنی دین و اخلاق است لذا این مهم می طلبد تا نهادهای مسئول در راستای حفظ بنیان خانواده چاره اندیشی کنند.

خطیب جمعه سمنان با اشاره به کشتار مسلمانان مظلوم و بی دفاع میانمار ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار هر کجای دنیا ظلمی بر مظلوم روا شد مردانه برای دفاع از حق ایستاد که در این بین تازه شورای امنیت از خواب بیدار شده و به فکر بررسی موضوع است که این نمی تواند دردی را از آوارگان دوا کند.

آیت الله شاهچراغی ادامه داد: افرادی که دم از حقوق بشر می زنند در مسئله میانمار همچنان سکوت اختیار کردند و برای این جنایت عظیم کشتار مردم میانمار جایزه صلح به جنایتکار اعطا می شود که ایران با اقتدار خودش سکوت جهان را در برابر این فاجعه بزرگ در هم شکست.

وی ضمن تاکید بر اینکه تلاش همه مسئولان جامعه باید در راستای برطرف شدن مشکلات جامعه باشد، تصریح کرد: امروز گرانی باعث شد تا بخش زیادی از جامعه نتوانند حداقل نیازهای خود را نیز تامین کنند، بی کاری و گرانی گریبان مردم را گرفته و در این بین مسئولان باید برای رفع آسیب های اجتماع ناشی از نبود شغل چاره ای تدبیر کنند.