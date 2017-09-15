حفظ بنیان خانواده یک اولویت است/ مداحان به ارزش ها توجه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز، گفت: امروز تمام دست های دشمن به کار افتاده که کانون گرم خانواده را در ایران اسلامی از هم بپاشد ، خانه های مجردی یعنی چه،خانه سفید یعنی چه، ازدواج ها آنقدر بالا رفته به چه معناست.

وی ادامه داد: این ها همه در راستای این نکته است که کانون گرم خانواده را مورد تهدید قرار بدهند و بشکنند و تمام نهادهای فرهنگی ما موظفند برای تثبیت پایه های خانواده تلاش کنند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: خانواده کارایی آنچنانی دارد که از هیچ نهادی این مجموعه کار صادر نخواهد شد ، تربیت ، پرورش ، اقتصاد ، علم ، دانش ، رشد ، عواطف ، همه در پناه خانواده است ، خانواده را گسترش بدهید و حفظ بکنید ، بعضی از مردان با کمال تأسف باید عرض کنم که نسبت به خانواده خودشان با ارتباطات مشروع یا نامشروع با دیگران باعث سست شدن بنیان خانواده می شوند ، بزرگترین ضربه است و دشمن دنبال همین است ، خانواده در غرب دارد نابود می شود می خواهند در ایران هم نابود بشود.

وی در بخش دیگری از سخنان با اشاره به نسل کشی های مسلمانان در جهان تاکید کرد: متأسفانه نسل کشی مسلمانان میانمار مدت های مدیدی است که انجام شده و می شود و ادامه دارد و چشمان مدعیان حقوق بشر بر این جنایت هولناک بسته شده است، سازمان ملل به یک اظهار کم رنگ و بی رمق که چرا باید این چنین بشود یک نصیحتی به دولت میانمار می کند و تمام ، کشورهای اسلامی که تأمین کننده نیازمندی های اولیه کشور میانمار هستند تا امروز می توانستند با برخورد با کشور میانمار جلوی این نسل کشی را بگیرند و نگرفتند.

وی افزود: همسایگان دروازه هایشان را به روی این بیچاره ها بستند ، این ها در دریا غرق شدند ، مقابلشان دریا بود ، پشت سرشان هم ارتش میانمار بود با شلاق ، گلوله و آتش و همه بدبختی های بعد از او ، چرا دنیا اینقدر بی تفاوت است، چرا دولت های اسلامی اقدام خودشان را انجام نمی دهند، بایستند مقابلش، تحریم کنند او را ، نیازمندی های این کشور به وسیله همسایگان تأمین می شود همسایگان این ارتباطات را قیچی کنند تا آن ها ادب بشوند نسبت به مسلمانان این همه جنایت انجام ندهند مسلمانانی که به روایتی ششصد سال دارند آنجا زندگی می کنند ، آیا این ها طرفدار بودا هستند ؟ بودایی که خودش را مظهر صلح معرفی می کند این صلح است ؟ همه چیز در دنیا معنایش عوض شده این هم از همان قبیل مسائلی است که در دنیا تغییر ماهیت داده است .

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به فرارسیدن ایام محرم نیز گفت: در آستانه محرم هستیم ، هفته امر به معروف و نهی از منکر ، هم امر به معروف و نهی از منکر جزء فروع دینی است که به وسیله امر به معروف و نهی از منکر سایر عبادات سر پا نگه داشته می شود و این را باید حفظ کرد و نگه داشت ، باید دنبال کرد.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: مداحان ما اشعارشان را در معرفی ارزش ها قرار بدهند ، حسایست مردم را مقابل منکرات و گناهان زیاد کنند ، خلاف هایی که در جامعه است مداحان ما در مدیحه سرایی و شعرشان بازگو بکنند ، سخنرانان ما این ها را در دهه محرم برای مردم بازگو نمایند ، ارزش ها و معروف ها را بیان کنند.

وی تصریح کرد: حادثه عاشورا عظیم ترین حادثه در تاریخ بشری است و اثرگزارترین حادثه در تاریخ اسلامی به حساب می آید ، از آن روز تا به امروز مبدأ آثار فراوانی در تمام قسمت ها داستان عاشورا و شهدای کربلا و اباعبدالله الحسین(ع) بوده، این را قدر بدانید و حرمتش را حفظ بکنید ، متأسفم از اینکه روز و شب عاشورا و تاسوعا بعضی از بانوان حرمت این ایام را حفظ نمی کنند و با همان لباس و یا مشابه همان بدحجابی که در مجالس عروسی حاضر می شدند در عزای امام حسین(ع) حاضر می شوند و این یک بدبختی است که جامعه را فرا گرفته یعنی دشمن تا کجا نفوذ کرده ، دشمن در عزای امام حسین هم نفوذ کرده است .