تیم رعد پدافند صدرنشین شد/ درخشش یک جوان گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور امروز جمعه ۲۴ شهریور ماه ۱۰ تیم حاضر دوبار به روی تاتامی سالن غدیر رفتند که در نهایت این تیم رعد پدافند خاتم الانبیا(ص) بود که با هدایت روبرت آواکیان هر دو بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشت و با ۶ امتیاز (۵۲ امتیاز انفرادی) در صدر جدول ایستاد.

تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و پاس قوامین هم در هفته اول بازیهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و با ۶ امتیاز و تفاضل امتیاز انفرادی کمتر نسبت به رعد پدافند در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.دانشگاه آزاد صاحب ۴۳ امتیاز انفرادی شد و پاس قوامین به ۴۱ امتیاز دست یافت.

این تیم ابتدا ۲۳ بر ۶ تیم نارین صنعت آریا را شکست داد و در دومین دیدار هم ۲۹ بر صفر از سد گوجوریو «سی واکای یک» گذشت. دانشگاه آزاد اسلامی هم در ۲ دیدار این هفته ابتدا با نتیجه ۲۶ بر ۳ مقابل تیم آوای رزم پیروز شد و سپس ۱۷ بر ۱۲ داتیس کاراته رشت را شکست داد.

پاس قوامین، تیم سوم جدول رده بندی در اولین مبارزه ۱۵ بر ۱۴ گوجوریو سی واکای دو را مغلوب کرد و در ادامه موفق شد مقابل تیم نارین صنعت آریا به برتری دست یابد. مناطق نفت خیز جنوب ۲۳ بر ۳ داتیس کاراته رشت را برد و گوجوریو سی واکای دو ۲۳ بر ۶ مقابل تیم اوای رزم به پیروزی رسید. دیدار تیم های بیمه تعاون با گوجوریو سی واکای یک و مناطق نفت خیز جنوب به زمان دیگری موکول شد.

در بخش انفرادی در حالی که ملی پوشانی چون مهدی خدابخش و بهمن عسگری تیم های خود را همراهی کردند، سعید احمدی، امیرمهدیزاده و ذبح الله پورشیب غیبت داشتند. در کاتا نیز اغلب کاتاروهای سرشناس و مدعی رقابت نزدیک و دیدنی روی تاتامی هفته نخست داشتند.

خوشکلام مرد اول روز نخست

هفته اول رقابتهای سوپر لیگ یک چهره جوان و با آتیه را به کاراته ایران معرفی کرد. سیدرضاخوشکلام کاراته کای تیم «داتیس خودرو رشت» پس از اینکه در مبارزه نخست در پیکار با ابراهیم حسن بیگی، کاراته کای سرشناس و عنوان دارد مناطق نفت خیز جنوب به برتری دست پیدا کرد، در پیکار دوم مقابل مهدی خدابخشی عضو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و ملی پوش اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا صاحب پیروزی شد. این کاراته کا در برابر دیدگان سرمربی تیم ملی نشان داد جسارت خوبی در اجرای تکنیکها دارد و برای پیروزی تا آخرین نفس می جنگند.

«تدین» بهترین کاتاروی هفته اول

امیر یزدان تدین کاتاروی جوان تیم آوای رزم هم یکی از خوب های هفته اول سوپرلیگ کاراته بود. تدین که امسال در رقابتهای قهرمانی اسیا در قزاقستان به نشان نقره جوانان دست یافته بود، امروز در پیکار علیه فرید حقیقی قهرمان اسبق امیدهای جهان و نفر پنجم بزرگسالان جهان در سال ۲۰۱۲ از تیم گوجوریو سی واکای با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی رسید تا یکی از معدود بردهای آوای رزم به نام‌او ثبت شود.