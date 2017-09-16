مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی درباره برنامه های نمایشی مدنظر برای ایام ماه های محرم و صفر به خبرنگار مهر گفت: برای ایام ماه محرم مثل هر سال تالارهای نمایشی متناسب با این ایام برنامه ریزی هایی دارند و میزبان نمایش هایی متناسب با این ایام هستند. در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر هم در ایام ماه های محرم و صفر نمایشی با موضوع این ایام به صحنه می رود.

وی ادامه داد: مانند سال های گذشته شاهد اجراهای تعزیه در فضای باز مجموعه تئاتر شهر نیز خواهیم بود.

شفیعی با بیان اینکه علاوه بر برنامه هایی که همه ساله در ماه های محرم و صفر اجرا می شوند سال جاری همایشی نیز برگزار می شود، توضیح داد: کانون تخصصی نمایش های دینی با مدیریت آقای محمود فرهنگ همایش «عاشورا تا اربعین» را برگزار می کند. طی این همایش نمایش هایی با موضوعات قرآنی، دینی، غدیر، مدافعان حرم و عاشورا در تهران و سایر شهرستان ها اجرا می شوند.

وی درباره مکان مورد نظر برگزاری همایش «عاشورا تا اربعین» در تهران، گفت: در تهران مجموعه تئاتر شهر، خانه نمایش اداره هماهنگی های تئاتر، پردیس تئاتر تهران، مرکز تولید تئاتر مولوی و پنج کانون از کانون های دانش آموزی میزبان آثار این همایش می شوند.

مدیرکل هنرهای نمایشی ادامه داد: قرار است آثار این همایش در شهرهای بومهن، رشت، لاهیجان، اهواز، اصفهان، کاشان، بروجن، آبادان، ماهشهر، بروجرد، کرمانشاه، بوشهر، ایلام، اراک، گچساران و کرج نیز اجرا شوند.

شفیعی اعلام کرد: قرار است طی همایش «عاشورا تا اربعین» در شهر تهران ۱۱ اثر صحنه ای و در شهرستان ها ۲۴ اثر صحنه ای اجرا شوند. همچنین در کنار این آثار صحنه ای، ۹ نمایش خیابانی نیز با موضوعات مدنظر در دست تولید هستند.

وی در پایان عنوان کرد: مذاکرات با گروه ها در دست انجام است و به زودی جدول اجراهای همایش «عاشورا تا اربعین» از سوی کانون تخصصی نمایش های دینی منتشر می شود.