مسأله فلسطین مغفول واقع شده است/قدردانی از جمهوری اسلامی ایران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ محمد مظهری: نافذ ابوحسنه مدیر اجرایی شبکه فلسطین الیوم در حاشیه یازدهمین دوره جشنواره بین المللی رسانه غدیر که با حضور ۲۰۰ نهاد رسانه ای از ۲۰ کشور از جمله ۵۲ شبکه ماهواره ای و تلویزیونی، ۳۵ شبکه رادیویی، ۱۹ روزنامه و ۲۵ خبرگزاری و شرکتهای تولیدی فنی و ۶۳ سایت در نمایشگاه شبکه ها و با مشارکت بیش از ۶۰۰ شخصیت رسانه‌ای و هنری و فرهنگی برگزار شد، با خبرگزاری مهر گفتگو کرد.

*جشنواره بین المللی رسانه غدیر را چگونه دیدید؟

این جشنوار به صورت کلی خوب است و این نخستین مشارکت من در این جشنواره به شمار می آید. ما شاهد حضور تعدادی از شبکه ها از جمله شبکه های مربوط به مقاومت و شبکه های اسلامی در چارچوب اتحادیه تلویزیون های کشورهای اسلامی در کنار شبکه های عراقی هستیم. همچنین روزنامه نگاران در این جشنواره شرکت داشتند که این مساله قابل توجه است. سایتهای اینترنتی نیز شرکت داشتند.

*نقش رسانه ها در حمایت از قضیه فلسطین و مقاومت را چگونه ارزیابی می کنید؟

معتقدم که شرایطی که در حال حاضر شاهد آن هستیم به گونه ای است که کاهش توجه رسانه ای به این مساله و جایگاه آن را می بینیم و امیدواریم که این شرایط به سرعت پایان یابد تا مساله فلسطین به جایگاه اصلی اش و آن توجهی که باید به این مساله شود بازگردد. چرا که مساله فلسطین در واقع مساله اصلی است که اگر امت در آن پیروز شود تمام مشکلات ان شاءالله حل می شود. ما فراموش نمی کنیم که قدس در فلسطین یک مکان مقدس برای تمام مسلمانان در سراسر جهان و هم چنین مسیحیان به شمار می رود. این مکان باید رونق سابق خود و جایگاهش را به دست آورد و روند یهودی سازی آن و تلاشهای برای خدشه دار کردن جایگاه تمدنی اش و تحریف واقعیتهای تاریخی توسط اشغالگران صهیونیست به پایان برسد.

*دلایل به حاشیه راندن مساله فلسطین در میان امت اسلامی و عربی چیست؟

معتقدم که این مساله بیش از یک دلیل دارد که مهم ترین آنها حوادثی است که شاهد آن هستیم؛ اقدامات تروریستی که صورت می گیرد و توجه مردم را برای مبارزه با آن و چگونگی رهایی یافتن از آن به خود جلب کرده است. در نتیجه مردم الان بیشتر به امنیت شخصی، اجتماعی و اقتصادی شان توجه دارند و برخی کشورها نیز به محافظت از خود در رویارویی با این موج تروریستی توجه دارند و بنابراین توجه به مساله فلسطین به این دلایل کاهش یافته و ما می بینیم اگر مساله فلسطین به جایگاه اصلی اش و مرکز توجه ها بازگردد حتی این مشکلات نیز حل می شود.

*عملکرد رسانه ای ایران در حمایت از مساله فلسطین را چگونه ارزیابی می کنید؟

بدون شک جمهوری اسلامی ایران از ابعاد مختلف مساله فلسطین را حمایت می کند و این حمایت تنها به بعد رسانه منحصر نمی شود. حمایت رسانه ای ایران از مساله فلسطین گسترده است و بابت این حمایت های معنوی و مادی از نهادها و حمایت رسانه ای از مساله فلسطین باید قدردانی شود. مساله فلسطین همواره در رسانه های ایران حضور مستمر دارد و ما از جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری شما و تمام خبرگزاری هایی که به مساله فلسطین توجه دارند تشکر می کنیم.

*در خصوص سطح هماهنگی ها میان رسانه های عربی و ایرانی نظر شما چیست؟

قاعدتا این هماهنگی ها در سطح مطلوبی نیست و مانیاز به همکاری و هماهنگی بیشتری داریم چرا که ما فرزندان یک منطقه هستیم و مشترکات زیادی با یکدیگر داریم برخی می خواهند از ایران یک دشمن بسازند اما ایران دشمن نیست بلکه برادر و دوست و حامی مسایل مربوط به جهان عرب است و ما باید متوجه این مساله باشیم.

*امروزه توقع مردم در کشورهای عربی از جمهوری اسلامی ایران چیست؟

این مساله بسیار گسترده است اما من می دانم که بیشتر مقاومین در کشورهای عربی از جمهوری اسلامی و از حمایتی که از مسایل کشورهای عربی و به ویژه مساله فلسطین حمایت می کند قدرانی می کنند.

*نقش کشورهای عربی در حمایت از مساله فلسطین را چگونه ارزیابی می کنید؟

متاسفانه نقش کشورهای عربی در این خصوص مطلوب نیست. بیشترین حمایت از مساله فلسطین از سوی سوریه صورت گرفت و ما می دانیم که سوریه در معرض چه مسایلی قرار گرفت اما در خصوص سایر کشورهای عربی ما گمان نمی کنیم که این مساله به شکل مطلوب صورت گرفته باشد.