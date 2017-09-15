حزب الله حمله تروریستی داعش به جنوب عراق را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حزب الله لبنان ضمن محکوم کردن جنایت داعش در جنوب عراق، عنوان کرد که این جنایت در ادامه کشتار، تخریب و ویرانی است که تروریست ها در عراق و تمام منطقه در پیش گرفته اند.
روز گذشته، حمله تروریستی سه مهاجم انتحاری در استان ذیقار در جنوب عراق حداقل ۸۰ کشته و ده ها مجروح برجا گذاشت.
طبق اعلام مقامهای عراقی، در جریان یکی از حملات افراد ناشناس به یک رستوران در غرب استان ذیقار حمله کردند و بر روی افراد حاضر در محل آتش گشودند.
در حمله دیگر در همین روز انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهرستان البطحا در شمال ناصریه (مرکز استان ذیقار) چند کشته و زخمی برجا گذاشت.
حداقل ۱۰ زائر ایرانی نیز در جریان حملات جان خود را از دست داده اند.
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