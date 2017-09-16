ضرورت تشکیل شورایی برای نظارت در اجرای سند تحول

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم اکرمی با حضور در برنامه پرسشگر اظهار کرد: اگر سیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب را بررسی کنیم، کارهای خوبی انجام شده است، با این وجود این وزارتخانه در اولویت نبوده است زیرا ابتدای انقلاب متفکرانی در علوم تربیتی و اجتماعی را کنار هم قرار ندادیم که ببینیم برای رسیدن به رشد باید به چه چیزی اولویت بدهیم.

وی افزود: عوامل بیرونی و درونی و تعامل آنها با هم در رشد آموزش و پرورش مهم و تأثیرگذار است.

اکرمی بیان کرد: رئیس وقت یونسکو در دهه شصت به ایران آمد و معتقد بود دنیای غرب به دنبال زمین زدن انقلاب ما در بخش فرهنگی است و اگر اولویت به آموزش و پرورش داده شده بود، اهداف آنها محقق نمی‌شد.

وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش گفت: ۳۶ نهاد فرهنگی در کشور فعالیت دارند، همه این نهادها از بودجه ارتزاق می‌کنند در حالی که کاری با آموزش و پرورش فرزندان ما ندارند و باید داوطلبانه به دنبال کم کردن بودجه خود باشند.

وی افزود: موازی‌کاری در مسائل فرهنگی باید کنار گذاشته شود و اولویت به آموزش و پرورش داده شود.

وی تصریح کرد: عده‌ای از نمایندگان برای ادامه کار و رأی آوردن مجدد در مجلس، بودجه‌ای برای منطقه خود می‌گیرند در حالی که ضرورت ندارد و این بودجه‌ها می‌تواند به آموزش و پرورش اختصاص داده شود.

اکرمی بیان کرد: نباید خانواده‌ها را از آموزش و پرورش نااُمید کرد، مشکلات وجود دارد و برای حل آن باید همه باهم متحد شوند.

وزیر اسبق وزارت آموزش و پرودش تصریح کرد:برای نظارت بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید شورایی از دانشمندان تعلیم و تربیت تشکیل شود تا این سند به صورت سلیقه‌ای اجرا نشود.

در دوره‌ای خواستیم نظافت مدرسه را خود دانش‌آموزان انجام دهند که با مخالفت والدین مواجه شد در حالی که آموزش مسائل زندگی از مدرسه آغاز می‌شود و والدین باید با این مسئله همراهی کنند.

وی گفت: آموزش باید موجب تغییر رفتار در فرد شود و این مسئله با ارزشیایی کنکورمحور تحقق نمی‌یابد و برای حل این مشکل باید چاره‌اندیشی شود.