فستیوال مینی بسکتبال نونهالان قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره مینی بسکتبال استان قم ویژه بسکتبالیستهای نونهال پسر فعال در مدارس بسکتبال و باشگاههای فعال در این رشته در قم برگزار شد و شرکت کنندگان به نمایش توانمندیهای خود پرداختند.
در این فستیوال دیدنی که جمعه شب در سالن شهید رضاییان قم به پایان رسید تیمهای حاضر طی یک برنامه یک روزه با هم به رقابت پرداختند به طوری که نتیجه این مسابقات فاقد اهمیت بود و هیئت بسکتبال استان قم به منظور ایجاد شور و هیجان بین بسکتبالیستهای نونهال این مسابقات را برگزار کرد.
پس از رقابت ۲ به ۲ تیمهای مختلف بسکتبال قم در ردههای پایه و آموزشی، بازیکنان تیمهای حاضر به صورت گزینش شده به انجام حرکات فردی و تکنیکهای جذاب بسکتبال پرداختند و حاضران در سالن شهید رضاییان را به تحسین وا داشتند.
حرکات انفرادی یک بسکتبالیست با چشم بسته ابتدا با یک توپ و سپس با ۲ توپ و نیز تکنیکهای چند بسکتبالیست خردسال سبب شد تمامی حاضران در سالن شهید رضاییان اعم از بازیکنان، مربیان، مسئولان و خانوادهها به تشویق این بازیکنان مستعد بپردازند.
در مراسم پایانی این جشنواره یک روزه، تمامی بازیکنان حاضر در جشنواره از سوی مسئولان برگزاری این مسابقات مورد تقدیر قرار گرفته و مدال و تندیس ویژه فستیوال را دریافت کردند و مربیان این باشگاهها نیز به طور جداگانه تجلیل شدند.
گرفتن عکس یادگاری تیمها با مربیان و سپس خانوادهها صحنههای زیبایی در پایان این جشنواره در خانه بسکتبال قم رقم زد و هیئت بسکتبال استان قم نیز از نظر شیوه برگزاری، نظم و سازمان دهی این جشنواره که جمعیت زیادی را به سالن رضاییان کشاند نمره قبولی گرفت.
مرتضی سخایی رئیس هیئت بسکتبال استان قم در حاشیه این جشنواره در گفتگو با مهر اظهار داشت: هیئت بسکتبال استان قم نگاه ویژهای به بازیکنان نونهال و نوجوان دارد و در حقیقت، نونهالانی که امروز وارد بسکتبال شدهاند آینده این رشته در قم را خواهند ساخت.
وی افزود: برگزاری لیگهای استانی مینی بسکتبال و بسکتبال نوجوانان و نونهالان نشان دهنده عزم جدی برای توسعه بسکتبال قم در حوزه پایه است و جشنواره مینی بسکتبال نیز با همیاری عوامل هیئت بسکتبال قم و همه باشگاهها برگزار شد و از این بابت از همه، قدردانی میکنیم.
