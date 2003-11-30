بيماري لثه افراد سيگاري را سه برابر بيش از غير سيگاريها تهديد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، دبير علمي دومين همايش سراسري دندانپزشكي نيروهاي مسلح با اعلام اين خبر افزود:" همچنين مشخص شده است كه افراد سيگاري سه برابر بيش از افراد غير سيگاري مبتلا به پريودونتيت شديد ( بيماري لثه پيشرفته) مي شوند و حتي افرادي كه سابقه سيگار كشيدن داشته اند نيز نسبت به افراد سيگاري كمتر در معرض ابتلا به پريودونتيت هستند و با افزايش سالهاي ترك سيگار بروز اين عارضه نيز كاهش مي يابد."

دكتر امين سبحاني ادامه داد:" نيكوتين روي سيستم قلبي و عروقي اثر كرده و به دنبال ترشح هورمونها، باعث افزايش ضربان قلب وافزايش فشار خون و در نهايت بيماري عروقي كرونري قلب مي شود و زمينه را براي سكته قلبي فراهم مي كند."

وي با اشاره به تاثير دخانيات بر سيستم ايمني بدن و سركوب گلبولهاي سفيد گفت:" رسوب قهوه اي رنگ و قيري شكل و تغيير رنگ ساختمان دندان و افزايش تشكيل جرم روي سطح دندانها، تغيير رنگ خاكستري منتشر بر روي لثه و ايجاد ضايعه هاي پيش سرطاني، التهاب بافتهاي دهان از مهمترين تغييرات دهاني درافراد سيگاري است."

وي ادامه داد:" ارتباط بين مصرف دخانيات و بيماري "اي ناگ" كه يك نوع بيماري حاد لثه اي بوده و با درد و نكروز لثه بين دنداني مشاهده مي شود و تاخير در ترميم زخم هاي بعد از جراحي لثه و دهان و نيز افزايش ميزان شيوع پوسيدگي به خصوص در ناحيه طوق دندانها از ديگر پيامدهاي زيانبار در مصرف دخانيات است."