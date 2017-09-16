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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۴۰

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

برقراری ۳۳۴ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۱۰ عملیات

برقراری ۳۳۴ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۱۰ عملیات

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۳۴ مرتبه با مرکز آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند که از این تعداد ۱۰ تماس منجر به عملیات شده است.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۴ عملیات اطفای حریق و ۶ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۳۴ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۰ مورد منجر به عملیات شده، ۱۴ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۲۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۱۹۰ ایجاد مزاحمت بوده است.  

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در بلوار ارم، حریق کانکس میوه فروشی در شهرک مدنی، حریق مخروبه در خیابان مهدیه و حریق درختان در متخصصین بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۶ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در بلوار رنجبران و سنگ شیر، ۲ مورد مهار حیوانات در روستای فقیره، نجات حیوانات در بلوار شاهد و عملیات امداد و نجات در حادثه اقدام به خودکشی در استادان توسط آتش نشانان به انجام رسید.

محمدرضا بیاناتی عنوان کرد: تعداد ۲ نفر نجات یافته در این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 4088010

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