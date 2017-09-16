برقراری ۳۳۴ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۱۰ عملیات

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۴ عملیات اطفای حریق و ۶ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۳۴ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۰ مورد منجر به عملیات شده، ۱۴ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۲۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۱۹۰ ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در بلوار ارم، حریق کانکس میوه فروشی در شهرک مدنی، حریق مخروبه در خیابان مهدیه و حریق درختان در متخصصین بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۶ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در بلوار رنجبران و سنگ شیر، ۲ مورد مهار حیوانات در روستای فقیره، نجات حیوانات در بلوار شاهد و عملیات امداد و نجات در حادثه اقدام به خودکشی در استادان توسط آتش نشانان به انجام رسید.

محمدرضا بیاناتی عنوان کرد: تعداد ۲ نفر نجات یافته در این عملیات گزارش شده است.