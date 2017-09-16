به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات کیک بوکسینگ IKN برترین‌های زنان ایران در خانه بوکس مجموعه ورزشی راحله قم انجام شد که در این دوره از مسابقات تیم منتخب استان در برابر تیم منتخب ایران قرار گرفت.



در این مسابقات که جمعه شب برگزار شد شرکت کنندگان در ۸ وزن به صورت تک بازی برابر هم قرار گرفتند به طوری که در هر وزن، فقط یک مسابقه بین یک کیک بوکسینگ کار قمی و یک رزمی کار از تیم منتخب ایران برگزار شد.



در مراسم آغازین این مسابقات که با حضور مسئولان سپاه علی بن ابیطالب قم، سید حمید رضا حجازی رئیس سبک کیک بوکسینگ IKN کشور و امیر حسین نیازمند رئیس این سبک در استان قم برگزار شد یگان موزیک سپاه به اجرای موسیقی‌های حماسی پرداخت.



در ادامه، مراسم اهدای یادبود به خانواده شهدا با حضور مهمانان ویژه این مراسم به انجام رسید و سپس در ۸ مسابقه این دوره از مسابقات مدال‌ها به صورت مساوی بین تیم منتخب استان قم و تیم منتخب ایران تقسیم شد.



در این رقابت‌های در منهای ۴۸ کیلوگرم سحر سادات میر علیزاده از تیم منتخب ایران، در منهای ۵۱ کیلوگرم نسترن سوری از تیم منتخب ایران و در منهای ۵۴ کیلوگرم فاطمه سادات موسوی از تیم منتخب استان قم پیروز شدند.



در منهای ۵۷ کیلوگرم سمانه کاظمی از تیم منتخب کشور، در منهای ۶۰ کیلو مرضیه نصراللهی از تیم منتخب استان قم، در -۶۵ رضوان حقیقت نژاد از تیم منتخب استان قم، در -۷۰ زهرا شاه مرادی از تیم منتخب استان قم و در -۷۵ مهسا ابراهیمی از تیم منتخب کشور برنده مسابقات خود شدند.



تصاویر مهر از این مسابقات را می‌بینید: