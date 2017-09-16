مدیران اردبیل از زد و بند اعطای تسهیلات تولید ممانعت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی صبح شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تصریح کرد: در برخی مواقع مصادیقی از زد و بندها در دریافت تسهیلات مشاهده می‌شود که انتظار می‌رود با اجرای صحیح قوانین از بروز و ظهور آن ممانعت شود.

وی با تأکید به اینکه حضور مشاور بخش خصوصی در عین حال که مزایایی دارد ممکن است منجر به تشدید برخی زد و بندها برای دریافت تسهیلات شود، اضافه کرد: انتظار می‌رود قوانین به میزان کافی از بروز و ظهور چنین تخلفاتی ممانعت کند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تصریح کرد: اعطای تسهیلات نیازمند قواعد و چارچوب مشخصی است تا با رعایت آن زمینه اقدامات خلف قانون امکان‌پذیر نباشد.

عتباتی تأکید کرد: دستگاه قضایی حامی بخش تولید بوده و در بررسی پرونده‌ها و درخواست‌های بخش تولید تلاش بر این بوده تا از این حوزه حمایت شود.

وی با بیان اینکه مسئولان استانی نیز به دنبال حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی هستند، اضافه کرد: در عین حال تعریف چارچوب نحوه بررسی واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات ضروری است.