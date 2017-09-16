سعید معروف یک جادوگر است/ همیشه نگران رویارویی با ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «متیو اندرسون» با بیان اینکه با سعید معروف هم بازی بوده و می داند او چه قابلیت هایی دارد، گفت: مدت زیادی است که با ایران بازی می کنیم. آنها عالی هستند و با احساس و قدرت خاصی بازی می کنند. وقتی که اعتماد به نفس می گیرند، دیگر کسی جلودارشان نیست. مثل همه تیم ها آنها هم نقاط ضعفی دارند که الان نمی گویم، چون میخواهیم از آن ها در بازی های بعد به نفع خودمان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: تک تک بازیکنان ایران خوب بازی می کنند و حتی ضعیف ترین بازیکن ایران هم خیلی خوب بازی می کند. شماره ۱۴ ایران که یادم نمی آید اسمش چه بود، وقتی از نیمکت وارد زمین شد واقعا فوق العاده ظاهر شد. امیر غفور هم وقتی قدرت می گیرد کلی مشکل ساز می شود و نمی شود با او رقابت کرد.

پشت خط زن تیم ملی آمریکا افزود: سعید (معروف) هم که همیشه مثل جادوگرها در کنار بازیکنان قرار دارد و در دفاع روی تور و حملات، کار را برای ما دشوار می کند. ایران تیم فوق العاده ایست و تیمی است که باید همیشه نگران بازی با این تیم باشیم.