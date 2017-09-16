اختتامیه جشنواره شعر نبض واژه ها با یادی از افشین یداللهی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم پایانی جشنوارهش عر نبض واژه‌ها با حضور مسئولان عالی‌رتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین جمعی از شاعران کشورمان برگزار خواهد شد.

اهورا ایمان، غلامرضا طریقی، هرمز علیپور، گروس عبدالملکیان، عبدالجبار کاکایی و... از جمله شعرای حاضر در این مراسم خواهند بود.

همچنین بابک جهانبخش و امیرعباس گلاب به صورت زنده قطعاتی را اجرا خواهند کرد.

نخستین جشنواره ملی شعر جامعه پزشکی (نبض واژه ها) با نظارت و حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد و قرار است آیین اختتامیه این جشنواره با ادای احترام به افشین یداللهی شاعر و پزشک کشورمان باشد که مدتی پیش بر اثر سانحه رانندگی از دنیا رفت.

این مراسم فردا یکشنبه ۲۶شهریورماه ساعت ۱۸:۳۰ در سالن همایش های بین‌المللی رازی، واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران برپا می شود و ورود برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.