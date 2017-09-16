خرید تضمینی ۴۹هزار تن گندم درساوه/پیش بینی برداشت بیش از ۶۰هزارتن

حسن شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با خرید تضمینی گندم در شهرستان ساوه طی سال جاری اظهار داشت: از ابتدای برداشت و آغاز خرید تضمینی گندم در سال جاری تاکنون، ۴۹هزار تن محصول گندم در شهرستان ساوه از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده و برآورد می کنیم امسال بیش از ۶۰هزار تن تولید گندم در این شهرستان داشته باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه افزود: امسال تولید محصول گندم در شهرستان ساوه نسبت به سال گذشته به علت پراکندگی بارش و کمبود بارندگی در فصل بهار، ۱۵درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه بیان کرد: هر کیلو گندم به قیمت تقریبی ۱۳هزار ریال با دو درصد افت مفید و دو درصد غیرمفید خریداری شده که به میزان ده درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه تصریح کرد: ۲۷هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ساوه به کشت گندم اختصاص یافته که معمولا بیشترین میزان برداشت گندم نیز در بخش نوبران این شهرستان انجام می گیرد.

شریفی تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی، ساوه اولین شهرستان استان مرکزی است که برداشت گندم سال جاری در آن آغاز و عمده محصول گندم آن تاکنون برداشت شده است.

وی توضیح داد: گندم تولیدی این شهرستان از نظر کیفیت وضعیت مطلوبی دارد و محصول گندم ۳۰درصد از مجموع تولیدات حوزه کشاورزی در ساوه را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه با بیان اینکه گندم تولیدی مازاد بر نیاز این شهرستان به دیگر استان ها از جمله تهران، البرز و قم فرستاده می‌شود، اضافه کرد: گندم تولیدی این شهرستان در دو انبار ۶۰هزار تنی ذخیره می‌شود و یک سیلوی مکانیزه بخش خصوصی نیز با ظرفیت ۱۰۰هزار تن در این شهرستان فعال است که به این ترتیب می توان گفت در زمینه خرید و انبارسازی گندم در ساوه مشکلی وجود ندارد.