فرزند پروری در دهکده جهانی پرحصار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-جمال دارابی؛ والدین برای تربیت عزیزان خود به راههای گوناگون متوسل می شوند، از روش های نوین علم آموزی و مربی خصوصی گرفته تا بهره گیری از تکنولوژی و شیوه های نوین آموزش از راه دور ولی این همه ماجرا نیست چرا که غول های تکنولوژی و سازندگان برنامه ها و بازی های مختلف در دنیای دیجیتال امروز که فاصله ها را شکسته و زمان را درنوردیده است، همواره بر این سبیل هستند تا در جذب مخاطبان عمدتا نوجوان بر دیگران پیشی گیرند.

حصار های دیجیتالی که سازندگان برنامه ها، نرم افزار ها و سخت افزار ها در اختیار کاربران قرار می دهند راه را بر سرک کشیدن های معمول و ضروری والدین به دنیای کودک بسته است و آنها پشت دیواری از بی اطلاعی و اعتنایی و گاهی حتی پرخاش و بی اعتمادی اسیر شده اند.

لایه تاریک ماجرا در عصر مجازی این است که پیام های منتقله توسط این فضا به بچه ها، یا برای والدین ناشناخته هستند که وسواس فکری و دل مشغولی همیشگی به دنبال دارد و یا اصلا مناسب نیستند و بستر فرهنگی لازم برای تربیت خواسته شده را فراهم نمی کنند.

در واقع باید اذعان کرد که جدال تربیتی فرزندان و والدین هیچگاه در طول تاریخ به این صورت نبوده است و مسئله کوچکی که به عنوان شکاف نسل ها از آن یاد می شد، اینک به دره ای عمیق و بی انتها تبدیل شده که هر روز هم بر وسعت و عظمت آن افزوده می شود.

هویت والدین برای تربیت دلبندان خود، درهجوم تبلیغاتی و گرافیکی شرکت های تجاری دیجیتالی گم شده است و شکاف موجود فرهنگی، راه را بر ثبات و خط دهی به آموزش های والدین بسته است.

باید در عصر تکنولوژی، والدینی داشته باشیم با اعتماد به نفس، پرانگیزه، دارای مسئولیت پذیری، خلاق و با پشتکار فراوان که با تمرکز بر موضوع بتوانند خود را برای پرورش کودکانشان در عصر تکنولوژی و دیجیتال مهیا کنند، چرا که روندجاری سرعت بسیار بالایی دارد و هر لحظه کوتاهی می تواند شکاف دیجیتالی بین آنها را افزایش دهد.

برای جانماندن از این عصر باید رابطه عاشقانه والد با فرزند در بستری از اعتماد و باور عمیق به همدلی وجود داشته باشد. ابهت و حقوق محکم والدین یکی از راه هایی است که همیشه باید معقول و مناسب استفاده گردد و کودک بداند که والدین از حقوقی در برابر او برخوردارند که گاهی از آن به نفع وی استفاده می کنند.

راهکار دیگر در این موضوع، تلاش برای کسب علم روز است. امروزه با وجود اینترنت و آموزش های فراوان موجود در آن می توان نسبت به یادگیری و کسب معلومات لازم در این زمینه اقدام کرد و همپا با کودک خود، دنیای جدید را لمس نمود.

رویکرد مشارکت محور والدین با فرزندان، می تواند پرکننده حس تنهایی هر کدام از آنها باشد و به جای این فرضیه که هرکدام از طرفین در دنیای مجازی و دیجیتالی خود خلوت کرده باشند می توانند در یک برنامه مشارکتی چند گانه شرکت کنند.

*نویسنده و روزنامه نگار