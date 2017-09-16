۱۱۲۷ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعال است

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزارو ۱۲۷ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعال است، اظهار داشت: ۷۸ درصد واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری فعال است.

وی عنوان کرد: تعداد واحدهای صنعتی فعال چهارمحال و بختیاری در سالجاری افزایش می یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: این تسهیلات به واحدهای صنعتی که ۱۰ درصد افزایش تولید و ۱۰ درصد افزایش اشتغال داشته باشند، پرداخت می شود.