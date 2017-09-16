حمایت جدی از هنرمندان جوان موجب شکوفایی خلاقیتها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شب خاطره «سرود حماسه» به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس جمعه شب در سالن اجتماعات بانو در فرهنگسرای هشت بهشت قزوین برگزار شد.

استاد علیرضا افتخاری در این مراسم بر ضرورت انگیزه بخشی به هنرمندان تاکید کرد و گفت:وقتی گروهی از نوجوانان با استعداد این شهر با امید،اشتیاق وصرف وقت وزندگی خود، بعد از روزها تمرین به اجرای برنامه می پردازند، جا دارد مورد تشویق و تکریم مسئولان و متولیان قرار گیرند.

وی با تاکید بر منزلت هنر و هنرمند افزود: با حمایت های مادی و معنوی باید استعدادهای جوانان را شکوفا و زمینه رشد و تعالی جایگاه هنری آنها را مهیا کنیم.

هوشمند: سرود اثرگذارترین وسیله انتقال پیام است

در این مراسم علی هوشمند رئیس حوزه هنری قزوین به جریان سازی گروه های سرود کشور در سال های دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: سرود به دلیل ویژگی های منحصر به فرد در کوتاه ترین زمان پیام خود را منتقل می کند.

وی اضافه کرد: سرود با ترکیب ریتم، ملودی و تصویر سازی شعر، ادراک و احساس مخاطب را با خود همراه می کند به همین دلیل در چهار دهه گذشته سرود بعنوان یکی از اثرگذارترین وسایل ارتباطی در شکل گیری و انتقال پیام انقلاب اسلامی نقش آفرین بوده است.

در این مراسم ضمن خاطره گویی؛ اصغر ارداقیان، حسین آریان، حاجعلی زرآبادی و اصغر داداشیان پور و سعید وزیری نژاد از پیشکسوتان سرود و آهنگ های انقلابی و فعالان این عرصه، با اهدای لوح تقدیر شد.

استاد آواز کشوردر ادامه با اجرای زنده موسیقی مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

شب خاطره «سرود حماسه» با همکاری سازمان بسیج هنرمندان، حوزه هنری و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.