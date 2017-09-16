به گزارش خبرگزاری مهر،فداسیون فوتبال ایران با انتشار اطلاعیه ای به باشگاه لیگ برتری که مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دریافت کرده اند یادآوری کرده است فقط تا فردا فرصت تکمیل مدارک خود را دارند.

در این اطلاعیه آمده است: «آخرین مهلت ارسال مدارک باشگاه‌های لیگ برتری جهت تعیین وضعیت بدهی باشگاه‌های ایرانی و ارسال مدارک، ۲۷ شهریورماه است. با توجه به درخواست کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر تعیین وضعیت بدهی باشگاه‌های ایرانی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخلی و خارجی و با توجه به اینکه مدارک ارسالی از جانب باشگاه‌ها اکثرا ناقص بوده یا هیچگونه مدرکی ارسال نکرده اند، برای آخرین بار رسما اعلام می شود که باشگاه‌های لیگ برتری تا ۲۷ شهریورماه فرصت دارند تا نسبت به تهیه نامه رسمی به همراه مستندات لازم در خصوص تعداد و وضعیت پرونده ها و بدهی های داخلی و بین المللی باشگاهی خود به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند و در نامه ای همراه با مستندات تحویل کمیته صدور مجوز حرفه ای مستقر در سازمان لیگ دهند.

پاسخ و مستندات دریافتی از سوی باشگاه ها در مهلت تعیین شده، عیناً در قالب یک گزارش به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است، مسئولیت مدارک ارسالی و همچنین عدم ارسال پاسخ و مستندات، صرفا بر عهده باشگاه‌های مربوطه است و هیچ مسئولیتی تحت هیچ عنوانی بر عهده فدراسیون فوتبال نخواهد بود.»