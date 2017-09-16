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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

شماره جدید «نبض بازار» منتشر شد

شماره جدید «نبض بازار» منتشر شد

نشریه «نبض بازار» با تیتر «آغازاده» روی صفحه اول خود منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه اقتصادی «نبض بازار» برای شماره هجدهم خود پرونده «آقازادگی» را مورد بررسی قرار داده است.

این نشریه با عکسی خاص از بازیگر نقش عبداله بن زبیر در سریال مختارنامه و تیتر«آغازاده» روی دکه رفته است.

کد مطلب 4088181

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