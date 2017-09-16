ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری این که اتوبوس های فرسوده نیازبه ساماندهی دوره ای دارند گفت: بیشتر اتوبوس‌های ما بیش از ۸ سال عمر کرده و فرسوده هستند. در یک دوره‌ای مخازن گازسوز اتوبوس‌های ما مورد بازبینی قرار گرفت و ساماندهی شد، اما زمان بازبینی دوباره آنها نیز نباید فراموش شود. این مخازن به طور دوره‌ای نیاز به بازبینی برای ایمنی دارند؛ در غیر این صورت با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به نیاز تهیه و تدوین پیوست ایمنی در پروژه های شهری از جمله خطوط مترو گفت :زمانی که مترو را می‌سازیم باید پیوست ایمنی خطوط نیز تهیه شود که بتوانیم در زمان بروز مشکلات و بحران‌ها، از خطوط مترو به عنوان پناهگاه استفاده کنیم. اما با وجود نواقصی که در ایستگاه‌ها وجود دارد، این امکان در حال حاضر در تمامی ایستگاه‌ها نیست.

این عضو سابق شورای چهارم با اشاره به لزوم اورهال واگن‌های مترو گفت: مدیریت شهری در حوزه مترو، بیشتراعتبارات خود را به سمت و سوی توسعه زیرساختی هدایت کرد در صورتی که باید این اعتبار به حوزه تعمیر و نگهداری نیز اختصاص می‌یافت. بنابراین برخی از موارد ایمنی دچار مشکل شد؛ واگن‌های فرسوده دچار نقص فنی می‌شدند و ما شاهد حوادث کوچک در حوزه واگن‌های فرسوده بودیم که مدتی خدمات‌رسانی را در خطوط متوقف می‌کردند.

قناعتی با یادآوری این که مترو بزرگترین مسافرکش شهر تهران است، که بیشترین جابجایی‌ مسافران در متروی تهران انجام می‌شود به مدیران تازه شهر تهران پیشنهاد کرد: باید به ایمنی مترو توجه ویژه‌ای داشت یک ضعف کوچک در این مُد حمل و نقلی، جابجایی مسافران را دچار مشکل کرده و ایمنی مترو از موضوعات ستاره‌دار است. می‌بینیم اگر یک حادثه اتوبوس رخ دهد که کشته نیز به جای بگذارد، آنقدرها مطرح نمی‌شود که همین اتفاق در مترو بیفتد. مترو همانند خطوط هوایی حساسیت‌زاست و مردم نسبت به حوادث آن نگران می‌شوند و جزو حوادث بزرگ تلقی می‌شود.