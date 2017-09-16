ارسال پرونده محمدعلی طاهری به دیوان عالی کشور

محمودعلیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: لایحه تکمیلی امروز به دادگاه انقلاب ارائه و ثبت شد.

وی افزود: با توجه به تقدیم لایحه تکمیلی به دادگاه تا فردا فرصت هست و پس از آن با توجه به اعتراض انجام شده، پرونده به دیوان عالی جهت بررسی حکم ارسال می شود.

پیش از این حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده سرکرده عرفان حلقه اعلام کرده بود: برای این فرد حکم اعدام صادر شده است.

وی افزود: حکم این فرد در شعبه ای در دیوان عالی نقض شد و به شعبه هم‌عرض رفت و قاضی حکم اعدام را تایید کرده است. البته این حکم قابل اعتراض است و اگر کسی معترض باشد، قانون روند اعتراض را روشن کرده است.